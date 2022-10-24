Atwasat

بمشاركة ليبية.. مؤتمر إقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر على مسارات الهجرة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الإثنين 24 أكتوبر 2022, 08:49 مساء
بمشاركة ليبية.. مؤتمر إقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر على مسارات الهجرة
جانب من فاعليات مؤتمر «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة» (بوابة الوسط)
alwasat radio

انطلق اليوم بمدينة فاليتا بجمهورية مالطا، المؤتمر التدريبي الإقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الإتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط تحت عنوان «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة».

وتشارك عدة مؤسسات ليبية في المؤتمر، منها المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، واللجنة العليا للطفولة، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وافتتح المؤتمر كل من مديرة التنمية الدولية والشؤون الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة لييوني أكيلينا، ورئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس ومنسقة سياسة الحوار مع دول جنوب المتوسط بيلار مورالس.

- ورشة نقاشية بتونس: المافيا الدولية استغلت الوضع الليبي الهش لإنعاش الاتجار بالبشر

أول مؤتمر في منطقة جنوب المتوسط
ويُعقد المؤتمر لأول مرة في منطقة جنوب المتوسط، ويجمع أكثر من 100 مشارك وخبير، من بينهم ممثلو الحكومات والقضاة والمدعون العامون والعاملون في مجال إنفاذ القانون والمصالح الاجتماعية والصحية لتفقدات العمل، بالإضافة إلى المجتمع المدني والصحفيين.

وينظم المؤتمر في إطار البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، وهي «حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط» (برنامج الجنوب الخامس) و«مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس» (T- PAII) بتمويل مشترك من المنظمتين، ويستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري.

جانب من فاعليات مؤتمر «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة» (بوابة الوسط)
جانب من فاعليات مؤتمر «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة» (بوابة الوسط)
على هامش فاعليات مؤتمر «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة» (بوابة الوسط)
على هامش فاعليات مؤتمر «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة» (بوابة الوسط)
جانب من فاعليات مؤتمر «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة» (بوابة الوسط)
جانب من فاعليات مؤتمر «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة» (بوابة الوسط)
على هامش فاعليات مؤتمر «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة» (بوابة الوسط)
على هامش فاعليات مؤتمر «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة» (بوابة الوسط)
جانب من فاعليات مؤتمر «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة» (بوابة الوسط)
جانب من فاعليات مؤتمر «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة» (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأسبوع الأول من دورينا.. و«كأس العالم» قد تنسينا

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأسبوع الأول من دورينا.. و«كأس العالم» قد ...
رئيس جائزة «أكاكوس» هشام الدالي لـ«بوابة الوسط»: اتفقنا على بناء مدينة رياضية كاملة

رئيس جائزة «أكاكوس» هشام الدالي لـ«بوابة الوسط»: اتفقنا على بناء مدينة رياضية ...
العراق.. الجفاف يدمر المحاصيل ويعيق الوصول إلى مياه الشرب

العراق.. الجفاف يدمر المحاصيل ويعيق الوصول إلى مياه الشرب
سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين

سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين
3 مواجهات في ربع نهائي كأس ليبيا عبر قناة الوسط «WTV» ومباراة غائبة دون سبب

3 مواجهات في ربع نهائي كأس ليبيا عبر قناة الوسط «WTV» ومباراة غائبة دون سبب
ريشي سوناك يقترب من رئاسة وزراء بريطانيا

ريشي سوناك يقترب من رئاسة وزراء بريطانيا
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين

سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين
قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها

قناة الوسط «WTV» تعلن الخريطة الكاملة لمباريات الدوري وكأس ليبيا عبر شاشتها
«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»

«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»
غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة

غريبة بالنوتيلا في خطوات بسيطة
قمصان رياضية وأسواق مفتوحة 24 ساعة.. سكان قطر يترقبون ازدهار أعمالهم خلال المونديال

قمصان رياضية وأسواق مفتوحة 24 ساعة.. سكان قطر يترقبون ازدهار أعمالهم خلال ...
جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب الصانعين

جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب ...
وجوه نساء الكنديين الأصليين تستعيد أوشامها

وجوه نساء الكنديين الأصليين تستعيد أوشامها
مصدر حكومي موثوق يؤكد صحة المراسلة المعممة بشأن شبهات تهريب النفط من الموانئ الليبية

مصدر حكومي موثوق يؤكد صحة المراسلة المعممة بشأن شبهات تهريب النفط من الموانئ ...
جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا
نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي

بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي

الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السني يدعو مجلس الأمن إلى «مزيد الخطوات الإيجابية» لدعم استقرار ليبيا
السني يدعو مجلس الأمن إلى «مزيد الخطوات الإيجابية» لدعم استقرار ...
على هامش «منتدى داكار».. 4 ملفات ضمن مباحثات المنقوش في السنغال
على هامش «منتدى داكار».. 4 ملفات ضمن مباحثات المنقوش في السنغال
أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن
أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن
المجلس الرئاسي يؤكد للسفير الإيطالي أهمية التوافق حول القاعدة الدستورية المؤسسة للانتخابات
المجلس الرئاسي يؤكد للسفير الإيطالي أهمية التوافق حول القاعدة ...
الليلة في «وسط الخبر»: المشري رئيسا.. طموح شخصي أم مخرج واقعي؟
الليلة في «وسط الخبر»: المشري رئيسا.. طموح شخصي أم مخرج واقعي؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة
حامية بني وليد العسكرية توضح حقيقة وصول تعزيزات إلى المدينة...
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
المزيد
تشاووش أوغلو: تركيا أنقذت ليبيا من «الشبح السوري»
تشاووش أوغلو: تركيا أنقذت ليبيا من «الشبح السوري»...
نص إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن الدولي حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن الدولي حول ليبيا...
بمشاركة ليبية.. مؤتمر إقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر على مسارات الهجرة
بمشاركة ليبية.. مؤتمر إقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا ......
الليلة في «وسط الخبر»: المشري رئيسا.. طموح شخصي أم مخرج واقعي؟
الليلة في «وسط الخبر»: المشري رئيسا.. طموح شخصي أم مخرج ......
المجلس الرئاسي يؤكد للسفير الإيطالي أهمية التوافق حول القاعدة الدستورية المؤسسة للانتخابات
المجلس الرئاسي يؤكد للسفير الإيطالي أهمية التوافق حول ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط