بمشاركة ليبية.. مؤتمر إقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر على مسارات الهجرة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

انطلق اليوم بمدينة فاليتا بجمهورية مالطا، المؤتمر التدريبي الإقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الإتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط تحت عنوان «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة».

وتشارك عدة مؤسسات ليبية في المؤتمر، منها المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، واللجنة العليا للطفولة، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وافتتح المؤتمر كل من مديرة التنمية الدولية والشؤون الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة لييوني أكيلينا، ورئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس ومنسقة سياسة الحوار مع دول جنوب المتوسط بيلار مورالس.

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أول مؤتمر في منطقة جنوب المتوسط

ويُعقد المؤتمر لأول مرة في منطقة جنوب المتوسط، ويجمع أكثر من 100 مشارك وخبير، من بينهم ممثلو الحكومات والقضاة والمدعون العامون والعاملون في مجال إنفاذ القانون والمصالح الاجتماعية والصحية لتفقدات العمل، بالإضافة إلى المجتمع المدني والصحفيين.

وينظم المؤتمر في إطار البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، وهي «حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط» (برنامج الجنوب الخامس) و«مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس» (T- PAII) بتمويل مشترك من المنظمتين، ويستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري.

جانب من فاعليات مؤتمر «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة» (بوابة الوسط)

على هامش فاعليات مؤتمر «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة» (بوابة الوسط)

جانب من فاعليات مؤتمر «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة» (بوابة الوسط)

على هامش فاعليات مؤتمر «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة» (بوابة الوسط)

جانب من فاعليات مؤتمر «الإتجار بالبشر على مسارات الهجرة» (بوابة الوسط)