رصف الشوارع المحيطة بحديقة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

شرعت بلدية بنغازي في أعمال رصف الشوارع المحيطة بالحديقة الواقعة على امتداد شارع الوحدة العربية «شارع عشرين» وتنفيذ ممرات مشاة بالحديقة الجانبية.

ويأتي ذلك ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي وبإشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي، وفق ما نشرت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- استعدادا لموسم الأمطار.. باشاغا يشكل غرفة طوارئ في بنغازي

والثلاثاء، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، قررا بتشكيل غرفة للطوارئ والتنظيم ببلدية بنغازي برئاسة وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم وعضوية ثمانية أشخاص آخرين.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إنه على غرفة الطوارئ والتنظيم «أن تتخذ كل التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والتأهب لموسم الأمطار، وصيانة وتخطيط الطرق والأرصفة وتطوير المنتزهات وتنسيق الحدائق وجزر الدوران والاهتمام بالمظهر العام» للمدينة.

رصف الشوارع المحيطة بالحديقة الواقعة على امتداد شارع الوحدة العربية في بنغازي، 13 أكتوبر 2022. (بلدية بنغازي)

رصف الشوارع المحيطة بالحديقة الواقعة على امتداد شارع الوحدة العربية في بنغازي، 13 أكتوبر 2022. (بلدية بنغازي)