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استعدادا لموسم الأمطار.. باشاغا يشكل غرفة طوارئ في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 07:14 مساء
استعدادا لموسم الأمطار.. باشاغا يشكل غرفة طوارئ في بنغازي
جولة باشاغا في بنغازي، الإثنين 10 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، قررًا بتشكيل غرفة للطوارئ والتنظيم ببلدية بنغازي برئاسة وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم وعضوية 8 أشخاص آخرين، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للحكومة، اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن على غرفة الطوارئ والتنظيم «أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والتأهب لموسم الأمطار، وصيانة وتخطيط الطرق والأرصفة وتطوير المنتزهات وتنسيق الحدائق وجزر الدوران والاهتمام بالمظهر العام» للمدينة.

وأكد المكتب الإعلامي للحكومة أن غرفة الطوارئ والتنظيم باشرت أعمالها فور صدور قرار تشكيلها وشرعت في معالجة المختنقات بمدينة بنغازي.

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باشاغا يتفقد 6 مناطق في بنغازي
وأجرى باشاغا أمس الإثنين جولة تفقدية لعدد من المواقع والأحياء السكنية بمدينة بنغازي، رفقة وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة ورئيس غرفة الطوارئ والتنظيم بالبلدية فرج قعيم.

وأوضح المكتب الإعلامي أن جولة باشاغا في مدينة بنغازي شملت مناطق طريق القوارشة وعمارات السبخة، وجزيرة الطيارة وامتداد طريق المساكن وقاريونس وحي السلام.

جولة باشاغا في بنغازي، الإثنين 10 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا في بنغازي، الإثنين 10 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا في بنغازي، الإثنين 10 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا في بنغازي، الإثنين 10 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا في بنغازي، الإثنين 10 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا في بنغازي، الإثنين 10 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا في بنغازي، الإثنين 10 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
جولة باشاغا في بنغازي، الإثنين 10 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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