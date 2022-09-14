43 ألف برميل انخفاضًا في معدل إنتاج النفط الليبي خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، تراجعًا في إنتاج الخام بمعدل 43 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية، ليسجل نحو مليون و175 ألف برميل، مقارنة بمليون و218 ألف برميل أمس الثلاثاء.

كما أظهرت بيانات المؤسسة التي نشرتها عبر صفحتها على «فيسبوك» ثباتًا في إنتاج المكثفات لتظل عند 53 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

- ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و218 ألف برميل خلال 24 ساعة

استهلاك الغاز المحلي خلال 24 ساعة

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي سجل مليارًا و135 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بمليار و136 مليون قدم مكعب يوم أمس.

وتوزع الاستهلاك بين 948 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، 11 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط، و57 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى، بالإضافة إلى 19 مليون قدم مكعب لمصانع الأسمنت.