إردوغان يستقبل الدبيبة في إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية.

ولم يعلن المكتب الإعلامي للدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أي معلومات بشأن لقاء إردوغان والدبيبة.

لقاء الدبيبة ووزير الخارجية القطري

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في وقت سابق اليوم عن لقاء الدبيبة مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن.

- الدبيبة يبحث مع وزير خارجية قطر توحيد الموقف الدولي الداعم للانتخابات

- الدبيبة يلتقي في إسطنبول وزيري خارجية ودفاع تركيا ورئيس المخابرات

وقال المكتب الإعلامي إن اللقاء خصص «لمتابعة التعاون الليبي القطري والملفات ذات الاهتمام المشترك، كما تناول اللقاء توحيد الموقف الدولي الداعم لإجراء الانتخابات في ليبيا».

الدبيبة يلتقي وزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات التركية

والتقى الدبيبة في تركيا أمس الخميس وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، ورئيس المخابرات العامة هاكان فيدان. وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان مقتضب، إن اللقاء الذي عقد بمدينة إسطنبول يأتي في إطار «توحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الانتخابات في ليبيا».

ووصل الدبيبة إلى إسطنبول يوم أمس قادما من مالطا رفقة وفد ضم كل من وزير الدولة لشؤون الاتصال السياسي وليد اللافي والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

إردوغان يتوسط الوفد المرافق للدبيبة خلال استقبالهم بقصر وحيد الدين في إسطنبول، الجمعة 2 سبتمبر 2022. (الإنترنت)