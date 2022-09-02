الدبيبة يبحث مع وزير خارجية قطر توحيد الموقف الدولي الداعم للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن، التعاون الليبي- القطري والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان مقتضب، أن اللقاء تطرق إلى «توحيد الموقف الدولي الداعم لإجراء الانتخابات في ليبيا».

ووصل الدبيبة إلى تركيا، أمس الخميس، قادما من مالطا بعد زيارة عمل التقى خلالها رئيس الوزراء جورج أبيلا، الذي أجرى معه محادثات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير.

- الدبيبة يلتقي في إسطنبول وزيري خارجية ودفاع تركيا ورئيس المخابرات

- أبوجناح في تركيا لـ«تقييم» التطورات الأخيرة بليبيا

- باشاغا يتوجه إلى تركيا لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين

الدبيبة وباشاغا في تركيا

والتقى الدبيبة في تركيا وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، ورئيس المخابرات العامة هاكان فيدان. وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان مقتضب، إن اللقاء الذي عقد بمدينة إسطنبول يأتي في إطار «توحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الانتخابات في ليبيا».

إلى ذلك، أكد مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الخميس، بدء اجتماعات المسؤولين الأتراك مع الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، «كل على انفراد».

وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن باشاغا توجه إلى أنقرة بناءً على دعوة تلقاها من المسؤولين الأتراك لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين.