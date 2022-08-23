البعثة الأممية: الانسداد السياسي لا يمكن حله بالمواجهة المسلحة.. ولكن عبر الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن «قلقها البالغ» مما يجرى من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا، داعية إلى «وقف التصعيد على الفور».

وقالت البعثة في بيان، إن الانسداد السياسي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا «لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة»، وأن حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال «ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية».

وشددت البعثة الأممية على مواصلتها العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في «أقرب وقت ممكن»، ودعت إلى «وقف التصعيد على الفور»، واعتبرت أن استخدام القوة من جانب أي طرف أمر «غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي».