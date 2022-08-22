مؤسسة النفط تناقش مع «الواحة» زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، صباح الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع نظيرتها في شركة الواحة للنفط والغاز.



وحسب بيان صادر عن المؤسسة، فقد ناقش الاجتماع بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، البرنامج الاستكشافي للشركة، وتسهيل عمليات تنفيذه، والبرامج المستهدفة للعام 2023، التي تعتزم الشركة تحقيقها لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز والميزانية المقترحة لتحقيق المستهدف.

تقسيم البرامج الاستكشافية لـ«الواحة»

وتطرق الاجتماع إلى تقسيم البرامج الاستكشافية للشركة للعام 2022، والوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال قيد الإنجاز، والصعوبات التي قد تواجهها والسبل الكفيلة بتجهيزها لتحقيق مستهدفاتها.

يشار إلى أن شركة الواحة للنفط إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، ويعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1955.