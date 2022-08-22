برعاية «الرئاسي».. ندوة في جامعة سبها بشأن مشروع المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

استضافت جامعة سبها، ندوة عن مقترح الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، برعاية المجلس الرئاسي وإشراف عضوه عبدالله اللافي.

وشارك في الندوة، التي عُقدت صباح أمس الأحد، مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، وعدد من أساتذة القانون بالجامعات الليبية، حسب بيان المجلس الرئاسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد مديرو الندوة في كلماتهم، أهمية مشروع المصالحة الوطنية، والجهود التي بُذلت من المجلس الرئاسي لتحقيق السلام، بجمع النخب من الأكاديميين، وأصحاب التجربة للاستفادة من خبرتهم، والحوار معهم في عدد من المسارات، وذلك من أجل استقرار ليبيا.

وفُتح باب النقاش للحضور، الذين أكدوا اطلاعهم على الرؤية التي اتسمت بالشمولية والعمق، وأشادوا بجهود المجلس لتحقيق مصالحة وطنية شاملة يشارك فيها كل الليبيين لتحقيق الاستقرار في البلاد.

حضر الندوة رئيس جامعة سبها، الدكتور مسعود الرقيق، ورئيس لجنة مناقشة مقترح المصالحة الوطنية الدكتور المبروك أبوسبيحة، ورئيس لجنة المسار الاجتماعي بمجلس التخطيط، الدكتور إبراهيم اجبيل، وعميد جامعة فزان، الدكتور إبراهيم أحمد موسى، وعميد جامعة وادي الشاطئ المكلف، الدكتور أبوالقاسم عكاشة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس من جامعات سبها، وفزان، ووادي الشاطئ، والمعنيون بملف المصالحة الوطنية من الأعيان والمشايخ، ونشطاء المجتمع المدني بالمنطقة الجنوبية.