في ذكرى تأسيسه.. باشاغا: ندعم مساعي توحيد الجيش الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا دعمه المساعي الهادفة إلى توحيد الجيش الليبي.

جاء ذلك في تدوينة اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» بذكرى تأسيس الجيش الليبي؛ حيث وجه التهاني إلى «الضباط وضباط الصف والجنود المخلصين للوطن والمدافعين عن استقلاله وسيادته».

وقال باشاغا: «ندعم جميع المساعي الهادفة لتوحيد الجيش الليبي والاستفادة من الخبرات الدولية؛ بما يحقق تطويره وتأهيل منتسبيه ويضمن مبدأ السيادة الوطنية».

وتحل اليوم الذكرى الـ82 لتأسيس الجيش الليبي، وذلك في التاسع من أغسطس العام 1940، وذلك في الأراضي المصرية، إبان فترة الحرب العالمية الثانية.