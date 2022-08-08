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بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 12:22 صباحا
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري يستقبل مدير المعرض العائم على السفينة «لوغوس هوب». (بلدية بنغازي)
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أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الأحد، عن عزمها استضافة معرض الكتاب العائم على السفينة «لوغوس هوب»، والتي تزور المدينة خلال هذا الأسبوع.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، اليوم الأحد، ومدير المعرض العائم رونالد، ومساعد مدير المعرض محمد كاجمان، بحضور مدير مكتب رئيس المجلس التسييري للبلدية يوسف الزواوي، ومندوب إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة العميد عادل السعيطي، ومدير إدارة المطبوعات بالمنطقة الشرقية انور الشويهدي، ومدير مكتب اتحاد الناشرين الليبيين بالمنطقة الشرقية علي بن جابر.

الإشادة ببنغازي
ونقل بيان نشرته صفحة البلدية على فيسبوك، عن إدارة المعرض «إشادتهم بالجهود التى تبذلها بلدية بنغازي في إعادة إعمار مدينة بنغازي والنشاط الثقافي الذي تشهده».

- «بلدي مصراتة» يلغي استضافة أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

ورحَّب رئيس المجلس التسييري للبلدية بزيارة السفينة «لوغوس هوب» للبلدية، وإقامة معرض الكتاب العائم على متنها في مدينة بنغازي، معتبراً ان هذه الزيارة تأتي «في إطار انتقال المدينة من حالة الحرب التى خاضتها وانتهت بانتصارها على الإرهاب إلى حالة الاستقرار والأمن، وهو ما يؤكده وجود المعرض العائم الذي يزور بنغازي من بين المُدن العديدة التي يزورها».

يُذكر أن معرض الكتاب العائم بعد زيارته مدينة بنغازي سيتوجه إلى تونس، حيث سيزور مدينتي جرجيس وتونس العاصمة، ثم ينتقل إلى مصر العربية، حيث سيزور مدينة بورسعيد.

مراجعة الكتب قبل الافتتاح
وقالت البلدية إن إدارة المطبوعات وعدد من المُتخصصين بصدد مُراجعة الكُتب والمُصنفات الموجودة بالباخرة حال وصولها وقبل الشروع فى افتتاح المعرض للتأكد من مُطابقة الكُتب والمُصنفات لما نص عيه قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972م.

وتُعد هذه الزيارة الثالثة لمعرض الكتاب العائم لمدينة بنغازي، حيث سبق له وأن زار بنغازي عامي 2007م و2010م.

مصراتة ترفض استضافة المعرض
وفي 28 يوليو، أعلن المجلس البلدي مصراتة، إلغاء استضافة هذا المعرض، بسبب تلقيه «عديد التحفظات من جهات اعتبارية، ومهتمين من المدينة وخارجها»، باعتبار أن «المعرض قد يؤدي لتوجيه رسائل عبر جهات تتعارض في أنشطتها مع قوانين الدولة الليبية».

وقال المجلس، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك» آنذاك، إن قراره جاء بعدما «كلف مجموعة من المستشارين والمتخصصين للبحث عن حقيقة وخلفيات وصحة هذه التحفظات»، حيث قرر «ضرورة إلغاء هذه التظاهرة، وإيقاف استضافة السفينة المعنية بميناء مصراتة البحري، حرصا على عدم إثارة أي لغط ودرءا لأي شبهات».

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري يستقبل مدير المعرض العائم على السفينة «لوغوس هوب». (بلدية بنغازي)
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري يستقبل مدير المعرض العائم على السفينة «لوغوس هوب». (بلدية بنغازي)
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