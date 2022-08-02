نقل 7 مصابين في «حادث بنت بية» إلى بنغازي اليوم

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

يُجرى، اليوم الثلاثاء، نقل سبع حالات مصابة جراء انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية إلى بنغازي عبر مطار سبها، على ما أفاد مدير مستشفى بنت بية القروي، عبدالقادر غيث.

وقال غيث في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الحالات السبع تلقت العناية داخل مستشفى بنت بية رغم نقص الإمكانات العلاجية والدوائية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، موضحا أن عدد الوفيات الناجمة عن الحادث بلغ 9 وفيات حتى اللحظة.

وانقلبت شاحنة بنزين على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود من الشاحنة المقلوبة، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين واحتراق عدد من المركبات، وفق ما أفاد شهود عيان «بوابة الوسط».

- نقل مصابين في «حادث بنت بية» إلى تونس للعلاج

- تنافس على نقل الضحايا.. الانقسام السياسي يخيم على «حادثة بنت بية»

- بالفيديو.. نقل مصابين في حادث بنت بية إلى بنغازي بطائرة عسكرية

- بوجناح: لم يسمح للفرق الطبية القادمة من طرابلس إلى سبها بمساعدة مصابي «حادثة بنت بية»

نقل مصابين إلى تونس

وجرى فجر اليوم الثلاثاء، نقل أولى الحالات الحرجة الناجمة عن حادث انفجار صهريج الوقود بمنطقة الزوية في بلدية بنت بية إلى تونس عبر الإسعاف الطائر.

جاء ذلك بناءً على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، بنقل الحالات المصابة جراء الحادث للعلاج في الخارج، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الصحة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسيير قافلة طبية من مستشفى بني وليد لمساعدة مركز سبها الطبي في تقديم الخدمات لعلاج المصابين جراء انفجار صهريج الوقود.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن ذلك يأتي بناءً على تعليمات وكيل وزارة الصحة، توفيق الدرسي، فيما تتكون القافلة من عناصر طبية وطبية مساعدة وسيارات إسعاف إضافة إلى بعض المعدات والمستلزمات الطبية.