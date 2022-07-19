Atwasat

«الدفاع التونسية»: مقتل جندي بعد مواجهات مع مهربين تسللوا من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 07:01 مساء
«الدفاع التونسية»: مقتل جندي بعد مواجهات مع مهربين تسللوا من ليبيا
جنود من الجيش التونسي على الحدود التونسية - الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي بمنطقة برج الخضراء بمحافظة تطاوين في أقصى الجنوب بعد إصابته بطلق ناري من سيارات تهريب قادمة من التراب الليبي.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن العسكري توفي بعد مواجهة في منطقة برج الخضراء بعد إصابته بطلق ناري من سيارات تهريب عمدت إلى إطلاق النار على دورية عسكرية. وأوضحت أن «دورية عسكرية عاملة بمنظومة تأمين الحدود بقطاع برج الخضراء، تصدت يوم الإثنين إلى محاولة ست سيارات تهريب الدخول إلى التراب التونسي قادمة من التراب الليبي في اتجاه الجزائر».

وأشارت وزارة الدفاع التونسية إلى أن «الدورية ردت الفعل، وأجبرت السيارات على الفرار والعودة أدراجها».

مؤشر خطير في سلوك عصابات التهريب والجريمة بالمناطق الحدودية
وتعليقًا على الحادثة قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، إن حادثة برج الخضراء في المثلث الصحراوي بين تونس والجزائر وليبيا التي راح ضحيتها جندي رميًا برصاص مهربين، مؤشر خطير في سلوك عصابات التهريب والجريمة بالمناطق الحدودية.

- «الجمارك»: ضبط شحنة حشيش على الحدود التونسية بنحو مليوني دينار
- دراسة دولية تحذر من تغول تجارة التهريب عبر الحدود التونسية الليبية

وتساءل عبد الكبير، في تدوينة عبر صفحته على «فيسبوك»، «من تكون هذه العصابات وما جنسياتها، هل هي عصابات تهريب أسلحة أو عصابات الاتجار بالبشر أو عصابات الاتجار بمخدرات وأقراص الهلوسة؟».

استحداث فرق عسكرية وأمنية مختصة للعمل بالمناطق الحدودية
وطالب الحقوقي السلطات التونسية العسكرية والأمنية والجمارك، «بمجاراة نسق تطور الجريمة واستحداث فرق عسكرية وأمنية مختصة ومتدربة من أجل العمل في مثل هذه المناطق، وكذلك تطوير الوسائل العملية وتحديثها، مع ضرورة التنسيق المحكم وتبادل المعلومات مع بلدان الجوار والتنسيق المحكم مع دول الحلف».

ورأى عبد الكبير أن كل «ما حدث هو نتيجة طبيعية للتحولات وحالات الفوضى في ليبيا وفي المثلث الصحراوي وكذلك ازدياد نفوذ عصابات التهريب التي لها أذرع دولية وإمكانات مادية رهيبة».

وتشهد المنطقة الصحراوية جنوب تونس منذ سنوات من حين لآخر مواجهات بين الجيش والدرك التونسي، وسيارات تهريب مدججة بالسلاح في التقاطعات الحدودية، حيث تقل الرقابة الأمنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»

الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»
القطري برشم والمغربي البقالي يتوجان بالذهب في «مونديال يوجين»

القطري برشم والمغربي البقالي يتوجان بالذهب في «مونديال يوجين»
كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»

كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»
«غازبروم» تبلغ زبائنها في ألمانيا: «القوة القاهرة» وراء خفض شحنات الغاز

«غازبروم» تبلغ زبائنها في ألمانيا: «القوة القاهرة» وراء خفض شحنات الغاز
الصين تستضيف دورة الألعاب الآسيوية في 2023 بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا

الصين تستضيف دورة الألعاب الآسيوية في 2023 بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا
خامنئي: أي عملية عسكرية تشنّها أنقرة ضد الأكراد بسورية «ستعود بالضرر» على المنطقة

خامنئي: أي عملية عسكرية تشنّها أنقرة ضد الأكراد بسورية «ستعود بالضرر» على ...
خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»

خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»
شجون قانونية من قلب الألم

شجون قانونية من قلب الألم
خبير إيطالي يزور مستشفى 15 أكتوبر العسكري ببنغازي

خبير إيطالي يزور مستشفى 15 أكتوبر العسكري ببنغازي
منتخب مصر يتوج بطلا لكأس أمم أفريقيا لكرة اليد

منتخب مصر يتوج بطلا لكأس أمم أفريقيا لكرة اليد
6 ميداليات لليبيين الشبلي وشرلالة في بطولة تونس للسباحة

6 ميداليات لليبيين الشبلي وشرلالة في بطولة تونس للسباحة
رسالة لـ«غازبروم» تبلغ زبائنها في أوروبا بإعلان حالة «القوة القاهرة»

رسالة لـ«غازبروم» تبلغ زبائنها في أوروبا بإعلان حالة «القوة القاهرة»
«الدولية للهجرة»: إعادة 193 مهاجرا إلى ليبيا خلال أسبوع.. وغرق 176 شخصا منذ بداية العام

«الدولية للهجرة»: إعادة 193 مهاجرا إلى ليبيا خلال أسبوع.. وغرق 176 شخصا منذ ...
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
دراغي يزور الجزائر لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات تعزيز إمدادات الغاز

دراغي يزور الجزائر لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات تعزيز إمدادات الغاز
مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا

مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وليامز تعبر عن تضامنها مع عائلة سرقيوة
وليامز تعبر عن تضامنها مع عائلة سرقيوة
الدبيبة يوجه بتنظيم العمل وتحديد اختصاصات الأجهزة الأمنية بمعبر رأس اجدير
الدبيبة يوجه بتنظيم العمل وتحديد اختصاصات الأجهزة الأمنية بمعبر ...
قيادات المؤسسة العسكرية: ندعم مدنية الدولة وتفعيل القوة المشتركة
قيادات المؤسسة العسكرية: ندعم مدنية الدولة وتفعيل القوة المشتركة
شركة مليتة تعلن استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقل الفيل النفطي
شركة مليتة تعلن استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقل الفيل النفطي
بعد استئناف الإنتاج.. 70 ألف برميل يوميا الإنتاج المتوقع من حقل الفيل
بعد استئناف الإنتاج.. 70 ألف برميل يوميا الإنتاج المتوقع من حقل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
المزيد
«الدفاع التونسية»: مقتل جندي بعد مواجهات مع مهربين تسللوا من ليبيا
«الدفاع التونسية»: مقتل جندي بعد مواجهات مع مهربين تسللوا من......
السفارة الكندية تجدد المطالبة بإجراء التحقيقات والمعلومات حول مصير سرقيوة
السفارة الكندية تجدد المطالبة بإجراء التحقيقات والمعلومات ......
إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة من قبل مسلحين
إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة من قبل مسلحين...
بعد استئناف الإنتاج.. 70 ألف برميل يوميا الإنتاج المتوقع من حقل الفيل
بعد استئناف الإنتاج.. 70 ألف برميل يوميا الإنتاج المتوقع من ......
شركة مليتة تعلن استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقل الفيل النفطي
شركة مليتة تعلن استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقل الفيل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط