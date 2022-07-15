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«بلدي سرت» يناقش 6 ملفات في اجتماعه الثالث للعام الجاري

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 15 يوليو 2022, 01:01 صباحا
«بلدي سرت» يناقش 6 ملفات في اجتماعه الثالث للعام الجاري
جانب من اجتماع المجلس البلدي سرت الثالث للعام الجاري (بوابة الوسط)
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ناقش المجلس البلدي سرت خلال الاجتماع الثالث للعام الحالي ستة ملفات، من بينها تفعيل الإيرادات المحلية العمالة الوافدة والصحة.

جاء الاجتماع برئاسة مختار المعداني، وبحضور الأعضاء: صالح علي خليفة، خالد مصطفي بن احسين، وهنية أبوخريص.

- المجلس البلدي سرت يناقش ملفات الصحة والتعويضات المالية والميزانية

وقال عميد بلدية سرت لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع ناقش تفعيل الإيرادات المحلية وضم عدد من القطاعات لبلدية سرت، والتعويضات المالية والمنقولات، وبدل الإيجارات لأصحاب المساكن المتهالكة والمدمرة جراء الحرب، وأيضا ملفي العمالة الوافدة والصحة بسرت.

وأكد مدير مكتب الإعلام بالبلدية حضور الاجتماع كل من وكيل الديوان بالبلدية، ومدير المكتب القانوني، ومدير مكتب الرخص ببلدية سرت، ورئيس لجنة الإيرادات.

وأعطى المجلس الإذن لمكتب الرخص ببداية العمل باللوائح والقرارات الجديدة، والإعلان للجمهور عن تواجده بديوان البلدية.

جانب من اجتماع المجلس البلدي سرت الثالث للعام الجاري (بوابة الوسط)
جانب من اجتماع المجلس البلدي سرت الثالث للعام الجاري (بوابة الوسط)
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