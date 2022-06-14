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تركيا تدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار الشامل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 06:29 مساء
تركيا تدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار الشامل في ليبيا
لقاء المنفي والسفير التركي لدى ليبيا، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكدت تركيا دعمها لجهود المجلس الرئاسي الرامي إلى تحقيق الاستقرار الشامل في ليبيا من خلال مشروع المصالحة الوطنية، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

جاء التأكيد على لسان السفير كنعان يلماز، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي والسفير التركي خُصِّص لبحث التطورات والمستجدات السياسية في ليبيا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

المنفي يشيد بالعلاقات الأخوية بين ليبيا وتركيا
وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي «أشاد بالعلاقات الأخوية بين البلدين، لافتًا إلى استمرار العمل مع تركيا وكل الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، لتعزيز التعاون المشترك في عديد المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين».

- «الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا 18 شهرا

من جهته، أكد السفير التركي كنعان يلماز خلال اللقاء، حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، معبرًا عن دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار الشامل في ليبيا، من خلال دعم مشروع المصالحة الوطنية التي يسعى المجلس الرئاسي لإنجازها.‏

تمديد وجود القوات التركية في ليبيا
ويأتي لقاء المنفي والسفير التركي، بعد يوم، من الإعلان عن إحالة الرئيس رجب طيب إردوغان، مذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد وجود قوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافية، بدءًا من الثاني من يوليو المقبل.

وجاء في المذكرة الرئاسية أن «الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا»، حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

لقاء المنفي والسفير التركي لدى ليبيا، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي والسفير التركي لدى ليبيا، الثلاثاء 14 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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