Atwasat

إحالة منحة الدارسين بالخارج عن الربع الأول ورواتب فبراير للبعثات الدبلوماسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 12:57 صباحا
إحالة منحة الدارسين بالخارج عن الربع الأول ورواتب فبراير للبعثات الدبلوماسية
شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، إحالة أذونات الصرف الخاصة بمنح الطلبة الدارسين بالخارج عن الربع الأول من العام الجاري 2022 لأشهر (يناير وفبراير ومارس).

كما أعلنت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، صرف مخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عن الربع الأول من العام الجاري 2022 أيضًا.

- المصرف المركزي يصرف منح الطلبة الدارسين في الخارج

وأضافت أنها أحالت اليوم أذونات صرف رواتب موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عن شهر فبراير 2022 لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد

في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد
قبل جولة الإعادة مع ماكرون.. فرنسا تحقق في اتهامات لمارين لوبان بالاختلاس

قبل جولة الإعادة مع ماكرون.. فرنسا تحقق في اتهامات لمارين لوبان بالاختلاس
برنامج «كتب ليبية» (5)

برنامج «كتب ليبية» (5)
خلونا نحلموا (الحلقة 5)

خلونا نحلموا (الحلقة 5)
مسلسل «شن الحكاية» (5)

مسلسل «شن الحكاية» (5)
مسلسل «هذا هو» (3)

مسلسل «هذا هو» (3)
الكاسا (الحلقة 3)

الكاسا (الحلقة 3)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)
جريدة أميركية: السعودية أجبرت الرئيس اليمني على الاستقالة واحتجزته في منزله بالرياض

جريدة أميركية: السعودية أجبرت الرئيس اليمني على الاستقالة واحتجزته في منزله ...
كاركاتير خيري - السيادة الليبية

كاركاتير خيري - السيادة الليبية
عشرات الجرحى في السويد خلال احتجاجات ضد حركة يمينية تخطط لحرق نسخ من «القرآن الكريم»

عشرات الجرحى في السويد خلال احتجاجات ضد حركة يمينية تخطط لحرق نسخ من «القرآن ...
بنزيما يتوهج بالأرقام القياسية في «ريال مدريد» عبر معادلة دي ستيفانو والاقتراب من راؤول

بنزيما يتوهج بالأرقام القياسية في «ريال مدريد» عبر معادلة دي ستيفانو والاقتراب ...
تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لاثرون» تتبع نجل الدبيبة (فيديو)

تحدث عن لقاء جمعهما.. قرقاب: «لاثرون» تتبع نجل الدبيبة (فيديو)
تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة

تعثر دخول باشاغا من تونس إلى طرابلس.. واستنفار في العاصمة
قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون دولار.. واعتقلت لأني قلت «لا»

قرقاب: الدبيبة طلب التعاقد مع شركة حديثة لتحسين جودة الاتصالات مقابل 47 مليون ...
«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو

«الإخصاء الكيميائي» لمغتصبي الأطفال في بيرو
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المحجوب يعلن مسؤولية «داعش» عن تفجير سيارة مفخخة أمام معسكر في أم الأرانب
المحجوب يعلن مسؤولية «داعش» عن تفجير سيارة مفخخة أمام معسكر في أم...
«التعليم العالي» تمنح 1936 موفدا مهلة أخيرة لتبرير عدم عودتهم
«التعليم العالي» تمنح 1936 موفدا مهلة أخيرة لتبرير عدم عودتهم
وزير الداخلية يعيد مديرية أمن كاباو ويكلف العميد ناصر يوسف العزابي مديرا لها
وزير الداخلية يعيد مديرية أمن كاباو ويكلف العميد ناصر يوسف ...
1280 مولودا جديدا في سرت منذ بداية العام الجاري
1280 مولودا جديدا في سرت منذ بداية العام الجاري
«اللواء 444 قتال» يسترجع 300 رأس غنم مسروقة بطريق المطار
«اللواء 444 قتال» يسترجع 300 رأس غنم مسروقة بطريق المطار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
مركز سرت لعلاج الأورام: لم نستلم العلاج الكيماوي منذ أكثر من عام
مركز سرت لعلاج الأورام: لم نستلم العلاج الكيماوي منذ أكثر من......
«الحكم المحلي» تبحث صرف الرواتب المتأخرة للشركات الخدمية في سبها
«الحكم المحلي» تبحث صرف الرواتب المتأخرة للشركات الخدمية في ......
إحالة منحة الدارسين بالخارج عن الربع الأول ورواتب فبراير للبعثات الدبلوماسية
إحالة منحة الدارسين بالخارج عن الربع الأول ورواتب فبراير ......
«اللواء 444 قتال» يسترجع 300 رأس غنم مسروقة بطريق المطار
«اللواء 444 قتال» يسترجع 300 رأس غنم مسروقة بطريق المطار...
1280 مولودا جديدا في سرت منذ بداية العام الجاري
1280 مولودا جديدا في سرت منذ بداية العام الجاري...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط