إحالة منحة الدارسين بالخارج عن الربع الأول ورواتب فبراير للبعثات الدبلوماسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، إحالة أذونات الصرف الخاصة بمنح الطلبة الدارسين بالخارج عن الربع الأول من العام الجاري 2022 لأشهر (يناير وفبراير ومارس).

كما أعلنت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، صرف مخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عن الربع الأول من العام الجاري 2022 أيضًا.

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وأضافت أنها أحالت اليوم أذونات صرف رواتب موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عن شهر فبراير 2022 لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.