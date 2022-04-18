مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات حول ليبيا الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد مجلس الأمن، الثلاثاء، جلسة مشاورات حول ليبيا قبيل الجلسة الرسمية المقررة في الثلاثين من شهر أبريل الجاري، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الليبية «وال».

ويناقش مجلس الأمن في جلسة نهاية الشهر الجاري مسألة التمديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفترة جديدة والتصويت عليه.

وفي آخر جلسة حول ليبيا، عقدت في 15 مارس الماضي، دعا مستشار أول للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأميركية، السفير جيفري ديلورينتيس، مجلس الأمن إلى التعاون بشأن قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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وفي نهاية يناير الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي، على تمديد تفويض البعثة الأممية إلى 30 أبريل المقبل.

ولا تزال رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شاغرة منذ استقالة المبعوث الخاص السابق السلوفاكي يان كوبيش في 17 نوفمبر ومغادرة منصبه يوم 10 ديسمبر 2021.