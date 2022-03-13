سرقة خطوط مياه بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تعرض موقع تابع لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى في سرت لسرقة كميات كبيرة من أنابيب خطوط ضخ المياه التابعة للجهاز، أمس.

وأوضحت مصادر متطابقة إلى «بوابة الوسط»، أن خارجين على القانون سرقوا كميات كبيرة من الأنابيب بالموقع، بجوار مصنع الجبن، التابع لجهاز استثمار النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى (قرابة عشرة كيلو مترات).

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وتستعمل هذه الأنابيب، عند حاجة الجهاز لصيانة خطوط ضخ المياه بالمسارات والمواقع، وكذلك تركيب أنابيب جديدة بالمنطقة الوسطى.