Atwasat

«الداخلية»: ضبط أسطوانات غاز طهي بالخمس قبل تهريبها للسوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 04:08 مساء
«الداخلية»: ضبط أسطوانات غاز طهي بالخمس قبل تهريبها للسوق السوداء
ضبط أسطوانات غاز طهي بالخمس, (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ضبط كميات كبيرة من أسطوانات غاز الطهي قبل تهريبها للسوق السوداء.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم، تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن الخمس ودوريات الدعم المركزي فرع الخمس، ودوريات فرع جهاز الحرس البلدي الخمس، من ضبط مجموعة من الأشخاص داخل مستودعات غاز الطهي بالمدينة يعملون على بتهريب كمية من أسطوانات الغاز لغرض بيعها في السوق السوداء.

- بلدية طبرق تحذر المتاجرين في أسطوانات غاز الطهي

وأكدت الوزارة مصادرة الكمية بالكامل، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم.

وفي فبراير الماضي، حذر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، من يتاجر في أسطوانات غاز الطهي من المواطنين أو أصحاب المستودعات من أنه سيُعرِّض نفسه للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

وقال بوالخطابية في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن ثمن أسطوانة غاز الطهي وصل إلى 25 دينارًا بدلًا عن 3 دنانير كما حددتها الدولة، من قبل المتاجرة والسمسرة في هذه السلعة المدعومة من الدولة، معتبرًا أن «هذا الأمر زاد عن حده» متوعدًا المخالفين بإقفال مستودعاتهم.

ضبط أسطوانات غاز طهي بالخمس, (وزارة الداخلية)
ضبط أسطوانات غاز طهي بالخمس, (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها
السويحلي والأهلي طرابلس في افتتاح نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة

السويحلي والأهلي طرابلس في افتتاح نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة
فيروس التهاب الدماغ الياباني يضرب أستراليا

فيروس التهاب الدماغ الياباني يضرب أستراليا
النفط يجبر واشنطن للتقرب من فنزويلا.. فهل يكون إنتاج الدولة اللاتينية بديلا لـ«الروسي»؟

النفط يجبر واشنطن للتقرب من فنزويلا.. فهل يكون إنتاج الدولة اللاتينية بديلا ...
وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما

وفاة قاتل تشي غيفارا عن 80 عاما
«الجامعي طرابلس»: 11 جراحة مفصل ركبة في 24 ساعة

«الجامعي طرابلس»: 11 جراحة مفصل ركبة في 24 ساعة
«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي

«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي
بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا

بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا
وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ليبيا

وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ...
بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة

بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة
الهند تطلق صاروخا «عن طريق الخطأ» باتجاه باكستان

الهند تطلق صاروخا «عن طريق الخطأ» باتجاه باكستان
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
بوتين يتحدث عن «تحولات إيجابية» في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

بوتين يتحدث عن «تحولات إيجابية» في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)

قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا
«أمن طرابلس»: استرجاع سيارة مسروقة منذ 5 سنوات

«أمن طرابلس»: استرجاع سيارة مسروقة منذ 5 سنوات
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟

كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة

عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%
النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 ...
افتتاح فرع لـ«موصياد» التركي في طرابلس بعد رمضان
افتتاح فرع لـ«موصياد» التركي في طرابلس بعد رمضان
19.8 مليار دينار قروضا لعشرة مصارف في نهاية 2020
19.8 مليار دينار قروضا لعشرة مصارف في نهاية 2020
«مكافحة الأمراض» يوصي بوضع خطة لخفض الإجراءات الاحترازية والاستعداد للتعايش الدائم مع «كورونا»
«مكافحة الأمراض» يوصي بوضع خطة لخفض الإجراءات الاحترازية ...
المبروك يوجه تعليمات بإعداد أذونات صرف مرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس
المبروك يوجه تعليمات بإعداد أذونات صرف مرتبات موظفي الدولة عن شهر...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
500 جنيه منحة لكل طالب بالتعليم العالي والتقني من «القابضة للاتصالات»
500 جنيه منحة لكل طالب بالتعليم العالي والتقني من «القابضة ......
«الداخلية»: ضبط أسطوانات غاز طهي بالخمس قبل تهريبها للسوق السوداء
«الداخلية»: ضبط أسطوانات غاز طهي بالخمس قبل تهريبها للسوق ......
دخول 11 إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل وخروج 14
دخول 11 إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل وخروج 14...
المبروك يوجه تعليمات بإعداد أذونات صرف مرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس
المبروك يوجه تعليمات بإعداد أذونات صرف مرتبات موظفي الدولة ......
«مكافحة الأمراض» يوصي بوضع خطة لخفض الإجراءات الاحترازية والاستعداد للتعايش الدائم مع «كورونا»
«مكافحة الأمراض» يوصي بوضع خطة لخفض الإجراءات الاحترازية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط