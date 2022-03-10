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داخل العدد 329: شبح صدام مسلح.. والجائحة تتراجع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 07:00 مساء
داخل العدد 329: شبح صدام مسلح.. والجائحة تتراجع
غلاف العدد 329 29 من جريدة «الوسط».
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صدر اليوم الخميس، العدد 329 من جريدة «الوسط» وفي صدر الصفحة الأولى قصة مجمعة تستشرف مستقبل ليبيا في ظل تصارع حكومتي الدبيبة وباشاغا، وجاءت بعنوان «استعراضات للقوة تعزز مخاوف العودة إلى مربع الصدام».

ونطالع في الصفحة الثالثة، تقريرا يرصد أنباء عن انسحاب مرتزقة روس من ليبيا سرا قبل شهرين، وجاء بعنوان «المقاتلون الأجانب.. لغم كامن قد يفجر صداما سياسيا في أي لحظة».

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منظمة دولية تفتح ملف الاحتجاز التعسفي في درنة
أما الصفحة الرابعة فتصدرها تقرير عن المرأة الليبية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، وجاء بعنوان «مساندة محلية ودولية للمرأة الليبية للمشاركة في صنع المستقبل». وفي الصفحة نفسها نطالع تقريرا بعنوان «منظمة دولية تفتح ملف الاحتجاز التعسفي في درنة».

وتحت عنوان «العالم يواصل كشف أوجه فساد أموال القذافي»، يتصدر الصفحة الخامسة تقرير يرصد آخر تطورات قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وذلك بعد أن قضت محكمة فرنسية بإدانة وزير الداخلية الأسبق بتلقي أموال من نظام القذافي.

فرار جماعي ليهود أوكرانيا إلى إسرائيل
ونطالع في صدر الصفحة السادسة تقريرا موسعا عن تداعيات الحرب في أوكرانيا وجاء بعنوان «مطاردات وهاربون على وقع الحرب الروسية».
وفي الصفحة نفسها نطالع تقريرا بعنوان «فرار جماعي ليهود أوكرانيا إلى إسرائيل». ويتصدر الصفحة السابعة تقرير بعنوان «صفحة جديدة بين تركيا وإسرائيل».

وإلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة تقريرا بعنوان «الحرب في أوكرانيا تعجل بعودة الشركات الأميركية والبريطانية إلى ليبيا».

أما الصفحة التاسعة فيتصدرها تقرير يرصد إغلاقات حقول نفط ليبية، وجاء بعنوان «توقف إنتاج حقلي الشرارة والفيل يكبد الاقتصاد خسائر بنحو 650 مليون دينار».

انطلاق مهرجان غات السياحي الدولي
ومن متابعة التطورات الاقتصادية إلى أخبار البلديات ونطالع في الصفحة الثانية عشرة، انطلاق مهرجان غات السياحي الدولي، وكذلك مطالبة عدد من عمداء البلديات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باستمرارها في دعم البلديات.

وفي صدر صفحة الثقافة والفن، نطالع حوارا مع الموهبة الفنية الليبية الصاعدة عبدالعزيز العمامي الشهير بعزو، وجاء تحت عنوان رئيسي يقول «عزو: تأثرت بفن حسن العريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة».

الفرق الليبية في الكونفدرالية
ومن الثقافة والفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة تقريرا عن مشاركة الفرق الليبية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وجاء بعنوان «الكونفدرالية بالتوقيت الليبي».

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وفي الصفحة الخامسة عشرة نقرأ تقريرا بعنوان «التراضي.. يفك ارتباط كليمنتي بـ فرسان المتوسط في هدوء»، وذلك بعد أن فسخ اتحاد الكرة الليبي بقيادة عبد الحكيم الشلماني عقد المدير الفني الإسباني بالتراضي.

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