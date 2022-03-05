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تركيب محولي كهرباء في سرت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 09:54 مساء
تركيب محولي كهرباء في سرت
تركيب محولي كهرباء في سرت، 5 مارس 2022. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، الانتهاء من أعمال تركيب محول جديد جهد «66 ك.ف» بقدرة 20 ميغاوات بمحطة «66 ك.ف أبوهادي»، في سرت.

إضافة إلى ذلك، جرى تدوير محول جهد «66 ك.ف» بقدرة 10ميغاوات من محطة «66 ك.ف» أبوهادي إلى محطة «66 ك.ف» بن جواد ضمن جهود الكوادر الفنية التابعة لدائرة صيانة الجهد المتوسط سرت، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي في إطار العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بمدينة سرت وتطويرها بمعدات جديدة لمواكبة تزايد الأحمال والطلب على الطاقة.

تركيب محولي كهرباء في سرت، 5 مارس 2022. (شركة الكهرباء)
تركيب محولي كهرباء في سرت، 5 مارس 2022. (شركة الكهرباء)
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