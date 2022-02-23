انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في بني وليد جراء سرقة 400 متر أسلاك

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ببلدية بني وليد، اليوم الأربعاء، سرقة 400 متر من الأسلاك الكهربائية؛ مما أدى إلى انقطاع التيار عن مناطق واسعة داخل البلدية.

وقالت الشركة، في بيان، إنه في ساعات متأخرة من ليلة أمس جرت سرقة أسلاك «أبراج 11kv» الرابط بين محطة تحويل 66 المناسلة ومحطات التحويل220 المغذية لمناطق واسعة» في المدينة.

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ونبهت الشركة إلى أن تكرار مثل هذه الأعمال يرهق الشركة ويسبب عجزًا كاملًا في توفير البدائل من أجل توفير التيار.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.