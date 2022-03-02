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وزير الداخلية: الاستقرار السياسي والاحتكام لصناديق الانتخاب يحققان الأمن لليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 08:07 مساء
وزير الداخلية: الاستقرار السياسي والاحتكام لصناديق الانتخاب يحققان الأمن لليبيين
خالد مازن، في فعاليات المؤتمر التاسع والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب, (وزارة الداخلية)
alwasat radio

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اللواء خالد مازن، إن تحقيق الأمن في ليبيا، لن يتأتى إلا من خلال بوابة الاستقرار السياسي والاحتكام إلى صناديق الانتخاب.

جاء ذلك خلال مشاركة مازن والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، في الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي افتتحه رئيس وزراء الحكومة التونسية، وفق بيان للوزارة اليوم.

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وشدد مازن على أن تعزيز أواصر الأمن العربي المشترك بات ضرورة أكثر من أى وقت مضى، لمواجهة التحديات القائمة، وما يشهده عالم اليوم من تطور في الإجرام بشكل فاق كل التوقعات.

وضم الوفد مع الوزير، مدير عام التخطيط الأمني، ومدير مكتب وزير الداخلية، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ورئيس مكتب حقوق الإنسان.

خالد مازن، في فعاليات المؤتمر التاسع والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب, (وزارة الداخلية)
خالد مازن، في فعاليات المؤتمر التاسع والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب, (وزارة الداخلية)
خالد مازن، في فعاليات المؤتمر التاسع والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب, (وزارة الداخلية)
خالد مازن، في فعاليات المؤتمر التاسع والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب, (وزارة الداخلية)
خالد مازن، في فعاليات المؤتمر التاسع والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب, (وزارة الداخلية)
خالد مازن، في فعاليات المؤتمر التاسع والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب, (وزارة الداخلية)
خالد مازن، في فعاليات المؤتمر التاسع والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب, (وزارة الداخلية)
خالد مازن، في فعاليات المؤتمر التاسع والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب, (وزارة الداخلية)
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