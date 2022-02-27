وزير الداخلية يبحث آليات مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، مع رئيس قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، العميد جمال المزوغي، عددًا من القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقش اللقاء، الذي عقد السبت، آليات تعاون القسم مع الجهات ذات العلاقة بالدولة لمكافحة هذه الجرائم، وفق بيان للوزارة أمس.

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كما تطرق الاجتماع إلى آخر الأعمال المنجزة من القسم، والمشاكل التي تعترض سير العمل ووضع الحلول التي من شأنها إنجاح العمل في تتبع ومكافحة هذه الجرائم.

وفي وقت سابق أمس السبت، بحث مازن الأوضاع الأمنية في طرابلس والقره بوللي ومزدة ومسلاتة وبني وليد، خلال اجتماعات منفصلة مع مديري أمن هذه المناطق، والقيادات الأمنية فيها.