Atwasat

مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 05:12 مساء
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الثاني للعام 2022، 14 فبراير. (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، قرارًا يقضي بإنشاء تقسيمات إدارية جديدة في ليبيا أطلق عليها اسم «مقاطعات» بعدد 18 مقاطعة وفق نص المادة الأولى من القرار رقم (186) لسنة 2022.

والمقاطعات الـ18 هي:
1- مقاطعة الساحل الشرقي
2- مقاطعة الجبل الأخضر
3- مقاطعة الحزام
4- مقاطعة بنغازي
5- مقاطعة الواحات
6- مقاطعة الكفرة
7- مقاطعة الخليج
8- مقاطعة المرقب
9- مقاطعة طرابلس
10- مقاطعة الجفارة
11- مقاطعة الزاوية
12- مقاطعة الساحل الغربي
13- مقاطعة غريان
14- مقاطعة الزنتان
15- مقاطعة نالوت
16- مقاطعة سبها
17- مقاطعة الوادي
18- مقاطعة حوض مرزق.

مكونات مجلس المقاطعة
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يدير شؤون المقاطعة مجلس يتكون من عمداء البلديات الواقعة في نطاق المقاطعة ويرأسه حاكم المقاطعة، ويعتبر المجلس أعلى سلطة إدارية بها، ويباشر ولايته تحت سلطة رئيس الحكومة وتحت الإشراف والتوجيه المباشر لوزير الحكم المحلي.

مهام مجلس المقاطعة
وحددت المادة الثالثة من القرار مهام مجلس المقاطعة التي بموجبها سيعمل «في حدود السياسة العامة للدولة، إدارة شؤون المقاطعة، والإشراف العام على المرافق والأعمال داخل نطاقها، وله على وجه الخصوص:
1- تنفيذ التشريعات والتعليمات المتعلقة بشؤون المقاطعة ومتابعة سير العمل بها وفقا للتشريعات النافذة.
2- وضع خطط التنمية بالمقاطعة والعمل على تنفيذها ومتابعتها.
3- إعداد ميزانية المقاطعة والعمل على تنفيذها.
4- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة وتنفيذ القوانين واللوائح والعمل على صيانة الحقوق والحريات وحماية الأموال والممتلكات.
5- تعيين قائد الشرطة ومديري المديريات بالمقاطعة.
6- اقتراح الاشتراك مع مقاطعات أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو أية مرافق أخرى.

اختصاصات حاكم المقاطعة
وأكدت المادة الرابعة من القرار على أن حاكم المقاطعة «هو ممثل عن الحكومة ومفوضا من قبلها وهو المسؤول عن تنفيذ السياسات والقرارات والتعليمات التي تصدرها الحكومة ومجلس المقاطعة في حدود الاختصاصات المفوض بها وله أن يقترح البرامج الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمقاطعة، وله سلطة الإشراف المباشر على ديوان المقاطعة ومديرياتها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- تنفيذ القوانين والقرارات واقتراح تعديلها.
2- إصدار القرارات والمنشورات والتعميمات اللازمة للعمل بالمقاطعة في حدود التفويض المحدد بهذا القرار.
3- تمثيل المقاطعة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
4- تكليف مديري الإدارات والمكاتب بديوان المقاطعة.
5- تولي الشؤون الوظيفية للموظفين بالمقاطعة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
6- إحالة التقارير والميزانيات والحسابات الختامية للمقاطعة ومكوناتها.
7- تمثيل المقاطعة في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها الحكومة.
8- الإشراف العام على المرافق العامة بالمقاطعة.
9- إحالة صور من قراراته وقرارات مجلس المقاطعة ومحاضر اجتماعات المجلس إلى وزير الحكم المحلي خلال 10 أيام من تاريخ صدورها.

ويجوز أن يفوض الوزراء حاكم المقاطعة ببعض اختصاصاتهم غير المنصوص عليها بهذا القرار».

ونص المادة الخامسة من القرار على أن «يكلف حاكم المقاطعة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي». فيما تحظر المادة السادسة على حاكم المقاطعة «ممارسة الأعمال المتعلقة بالشؤون السياسية وأيضا الشؤون المحلية المنظمة بموجب قانون الإدارة المحلية رقم (59) لسنة 2012».           

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة

كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة
ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب

ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب
دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة

دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة
فيفا: روسيا ستلعب تحت راية وفي أرض محايدة.. وبولندا: غير مقبول ولن نلعب ضد الروس

فيفا: روسيا ستلعب تحت راية وفي أرض محايدة.. وبولندا: غير مقبول ولن نلعب ضد الروس
«الأهلي طرابلس» يفوز بهدفين على «زاناكو» الزامبي في «الكونفدرالية»

«الأهلي طرابلس» يفوز بهدفين على «زاناكو» الزامبي في «الكونفدرالية»
ليفربول يقتنص كأس الرابطة الإنجليزية من تشلسي (فيديو)

ليفربول يقتنص كأس الرابطة الإنجليزية من تشلسي (فيديو)
لأول مرة.. اعتراف روسي بتكبد خسائر بشرية في أوكرانيا (فيديو)

لأول مرة.. اعتراف روسي بتكبد خسائر بشرية في أوكرانيا (فيديو)
بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
بالفيديو: 4 مشاهد من الحرب في أوكرانيا

بالفيديو: 4 مشاهد من الحرب في أوكرانيا
ترامب: بوتين «ذكي» وقادة الغرب «أغبياء جدا»

ترامب: بوتين «ذكي» وقادة الغرب «أغبياء جدا»
جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود

جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود
هل تنال «حكومة باشاغا» ثقة مجلس النواب غدا؟

هل تنال «حكومة باشاغا» ثقة مجلس النواب غدا؟
قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية

قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية
معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)

معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا

فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلحيق: عقد جلسة «النواب» في الفترة المسائية
بلحيق: عقد جلسة «النواب» في الفترة المسائية
تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا
تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ...
حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال
حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء ...
المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية
المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة دستورية ...
وزارة الصحة: العطاء العام سينهي نقص الأدوية في جميع المستشفيات
وزارة الصحة: العطاء العام سينهي نقص الأدوية في جميع المستشفيات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون البيضاوية تخطف الأنظار
القذافي من زبائن الشركة المصنعة.. طاولة بوتين وماكرون ......
المزيد
شكاوى من صعوبة الحصول على وثيقة «عدم امتلاك سكن» في بني وليد
شكاوى من صعوبة الحصول على وثيقة «عدم امتلاك سكن» في بني وليد...
«الحكومة»: 29 اختصاصا لمديريات الصحة في نظام المقاطعات منها اقتراح التعاقد مع الشركات
«الحكومة»: 29 اختصاصا لمديريات الصحة في نظام المقاطعات منها ......
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
وزارة الصحة: العطاء العام سينهي نقص الأدوية في جميع المستشفيات
وزارة الصحة: العطاء العام سينهي نقص الأدوية في جميع ......
المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية
المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط