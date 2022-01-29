بينهم طلاب مدارس.. تسجيل 75 إصابة بفيروس «كورونا» في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت إدارة الخدمات الصحية بني وليد 75 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بينهم عدد من طلاب المدارس.

وقالت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، في بيان اليوم، إن المختبر الطبي بالإدارة سجل الـ75 إصابة بعد تحليل 178 عينة.

وفي وقت سابق أمس، دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى إطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم لمواجهة الموجة الرابعة من وباء «كورونا المستجد»، مؤكدًا خطورة السفر لخمس دول، هي: تركيا والأردن ومصر ومالطا وتونس.

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وقال المركز في تقريره الأسبوعي، الصادر مساء الجمعة، الذي يغطي الفترة من 21 يناير إلى 27 يناير، إنه من الضروري زيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدلًا عن المراكز الثابتة؛ وذلك للوصول إلى النسبة المستهدفة للتطعيم.

وأشار إلى أهمية توسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات، خصوصًا في المنطقتين الشرقية والجنوبية، والعودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل.