مصلحة الآثار توقع اتفاقية مع السفارة الألمانية لدعم أرشيف الصور بالسرايا الحمراء

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت مصلحة الآثار، اتفاقية مع السفارة الألمانية في ليبيا، لدعم أرشيف الصور بالسرايا الحمراء في طرابلس.

وعبَّر السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، من خلال تغريدة نشرتها السفارة في «تويتر»، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مع رئيس مصلحة الآثار محمد فرج، موجهًا له الشكر على الجولة التي قام بها في السرايا الحمراء.

وأكد السفير الألماني أن بلاده ستظل داعمة «للموروث الثقافي الليبي المهم».

والسرايا الحمراء أو قلعة طرابلس وهي من أهم معالم مدينة طرابلس في ليبيا، وسميت بالسراي الحمراء لأن بعض أجزائها كانت تطلى باللون الأحمر، وتطل على شارعي عمر المختار والفتح.

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وتقع السرايا الحمراء في الزاوية الشمالية الشرقية من مدينة طرابلس القديمة، وتشرف على مينائها، وبحيرة السراي الحمراء «والتي كانت في السابق بحرا قبل أن يتم ردمه في السبعينيات»، الأمر الذي مكنها قديما من حماية المدينة والدفاع عنها برا وبحرا.

وتعرضت القلعة إلى تغييرات وإضافات كبيرة في عمارتها، حسب ذوق ومتطلبات كل حكم، وتبلغ مساحتها (1300 م2) وتبلغ أطوال أضلاعها: من الشمال الشرقي (115م) ومن الشمال الغربي (90م) ومن الجنوب الغربي (130م) ومن الجنوب الشرقي (140م) ويبلغ أعلى ارتفاع لها (21م).

السفير الألماني ميخائيل أونماخت، ورئيس مصلحة الآثار محمد فرج, (السفارة الألمانية في ليبيا)

السفير الألماني ميخائيل أونماخت، ورئيس مصلحة الآثار محمد فرج, (السفارة الألمانية في ليبيا)

السفير الألماني ميخائيل أونماخت، ورئيس مصلحة الآثار محمد فرج, (السفارة الألمانية في ليبيا)