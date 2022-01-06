تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة الشغب والتمرد وهروب نزلاء من سجن قرنادة

اجتماع لجنة التحقيق مع مسؤولي الشرطة القضائية في البيضاء. (جهاز الشرطة القضائية)

أكد جهاز الشرطة القضائية، الخميس، أن رئيس الجهاز شكل «لجنة للتحقيق وتحديد المسؤولية في واقعة الشغب والتمرد التي أدت إلى هروب عدد من النزلاء من سجن قرنادة الرئيسي»، مشيرا إلى أن اللجنة برئاسة العميد نورالدين الهادي سلام وعضوية كل من العميد عبدالمنعم عساكر علي، والعقيد وليد فرج الصوادق، والعقيد حافظ عبدالله الغنيمي.

وأضاف الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن اللجنة انتقلت إلى فرع الشرطة القضائية في البيضاء رفقة رئيس جهاز الشرطة القضائية، اللواء مصطفى أبوحرارة للتحقيق في الواقعة المذكورة التي حدثت الأيام الماضية.

وأضاف أن رئيس الجهاز اللواء مصطفى أبوحرارة ولجنة التحقيق اجتمعوا مع المحامي العام بمحكمة استئناف البيضاء، المستشار صالح آدم محمد، ووكيل النيابة ومسؤول التفتيش على سجن البيضاء، أيمن خنفر، بحضور رئيس إدارة الأمن القضائي فرع البيضاء، النقيب توفيق السنوسي.

وأوضح المصدر أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة الإجراءات المتخذة حيال واقعة هروب النزلاء من سجن قرنادة والإطلاع على أوضاع السجن، مؤكدا «إلقاء القبض على مجموعة من النزلاء من قبل إدارة الأمن والعمليات البيضاء وقسم تنفيذ الأحكام القضائية بفرع البيضاء وإعادتهم إلى السجن».

اجتماع لجنة التحقيق مع مسؤولي الشرطة القضائية في البيضاء. (جهاز الشرطة القضائية)

اجتماع لجنة التحقيق مع مسؤولي الشرطة القضائية في البيضاء. (جهاز الشرطة القضائية)

اجتماع لجنة التحقيق مع مسؤولي الشرطة القضائية في البيضاء. (جهاز الشرطة القضائية)

اجتماع لجنة التحقيق مع مسؤولي الشرطة القضائية في البيضاء. (جهاز الشرطة القضائية)