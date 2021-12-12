عمال وموظفو «خدمات النظافة» ببني وليد يرفضون نقل اختصاصات الشركة للبلديات

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 12 ديسمبر 2021, 04:33 مساء
الوقفة الاحتجاجية لموظفي وعمال شركة خدمات النظافة في بني وليد. (الإنترنت)

نظَّم الموظفون والعاملون بالشركة العامة لخدمات النظافة في بني وليد، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية لإعلان رفضهم لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (356) لسنة 2021 القاضي بنقل اختصاصات شركات الخدمات العامة للنظافة إلى البلديات.

وطالب المحتجون في بيان تلوه خلال وقفتهم، مجلس الوزراء بسحب القرار لما فيه من ظلم وضياع حقوق العاملين بالشركة، والمساواة بين الشركات وعدم التمييز بينها ودعم الشركة أسوة بشركة الخدمات العامة طرابلس.

وأكد المحتجون على ضرورة إلزام وزارة الحكم المحلي بدفع المستحقات المتأخرة للشركة من رواتب ومخصصات، مؤكدين على دعم بيان شركة الخدمات العامة في مصراتة الصادر يوم الخميس الماضي.

وشدَّد المحتجون على تمسكهم بحقوقهم القانونية وعلى احترام القوانين والقرارات وفق سياقها القانوني، آملين دعم هذه الشركات وتعزيز دورها للارتقاء بهذا القطاع الخدمي خدمة للمواطن.

الوقفة الاحتجاجية لموظفي وعمال شركة خدمات النظافة في بني وليد. (الإنترنت)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي وعمال شركة خدمات النظافة في بني وليد. (الإنترنت)
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