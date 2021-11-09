ضبط ثلاثة تشاديين متهمين بالسطو المسلح على مزارع الماشية بضواحي طبرق

المتهمون الثلاثة, (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية التشادية، تخصصوا في السطو المسلح على مزارع الماشية بضواحي طبرق.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن طبرق، تلقى عددًا من البلاغات، مفادها تنفيذ ثلاثة أشخاص ملثمين، عمليات سطو مسلح على عدد من المزارع، يوجد بها رعاة مواشي من جنسيات أفريقية بضواحي المدينة.

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وبحسب البيان، تمكن أعضاء القسم من إلقاء القبض على المتهمين، بعد التحري وجمع المعلومات، وهم «ك.ع.أ» و«م.ع.ب» و«ع.م.م»، وجميعهم من الجنسية التشادية، وبحوزتهم بندقية صيد نوع (خرطوش) وسلاح أبيض (سكين).

وبالتحقيق مع المتهمين تبين بأن لديهم قضايا مسجلة ضد مجهول بعدة مراكز شرطة، فيما اتُخذت جميع الإجراءات القانونية وإحالتهم لجهات الاختصاص، وفق البيان.