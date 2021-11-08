بالصور.. «الداخلية» تؤمن شحنات الوقود المتجهة إلى الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 05:05 مساء
عناصر من وزارة الداخلية خلال تأمين شحنات الوقود المتجهة إلى الجنوب، 8 نوفمبر 2021. (الوزارة)

سيَّرت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، دوريات لتأمين وحماية شحنات الوقود المتجهة إلى مناطق الجنوب بمشاركة دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي.

وقالت الوزارة إن هذه الدويات تابعة لإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

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وأمس الأحد، ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع عمداء بلديات الجنوب، المشاكل والصعوبات التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي لمناطقهم، وذلك بحضور وزراء الداخلية اللواء خالد مازن، والمالية خالد المبروك، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ومدير إدارة العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط، خالد أوهيبة.

وشدد الكوني على ضرورة تذليل الصعوبات التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشركة البريقة، مطالبًا عمداء البلديات بالقيام بدورهم ومتابعة عمليات التوزيع من مستودع سبها النفطي إلى محطات الوقود لضمان وصوله إلى المواطنين.

أما وزير الداخلية، فأكد جاهزية الوزارة لمواصلة تأمين قوافل نقل الوقود وغاز الطهي من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها النفطي، الذي يوزع بدوره الوقود إلى المحطات بالتنسيق مع عمداء البلديات ومديريات الأمن في المناطق.

عناصر من وزارة الداخلية خلال تأمين شحنات الوقود المتجهة إلى الجنوب، 8 نوفمبر 2021. (الوزارة)
عناصر من وزارة الداخلية خلال تأمين شحنات الوقود المتجهة إلى الجنوب، 8 نوفمبر 2021. (الوزارة)
عناصر من وزارة الداخلية خلال تأمين شحنات الوقود المتجهة إلى الجنوب، 8 نوفمبر 2021. (الوزارة)
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