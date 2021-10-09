أبوجناح يتابع احتياجات مناطق الجنوب من الوقود

نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار سبها، 9 أكتوبر 2021. (وال)

وصل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح والوفد المرافق له، اليوم السبت، إلى مطار سبها في زيارة إلى البلدية يرافقه فيها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله وعدد من المسؤولين بالمؤسسة.

ومن المقرر أن يطلع أبوجناح خلال الزيارة على مستوى الخدمات، واحتياجات مناطق الجنوب، خصوصًا انتظام عملية التزود بالوقود والتنمية للمناطق المجاورة للحقول النفطية والخدمات الأخرى.

وزار رئيس الحكومة مدينة سبها في 25 من يوليو الماضي؛ حيث انعقد الاجتماع الخامس لمجلس الوزراء بالإدارة العامة لجامعة سبها.