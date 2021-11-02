اختتام فعاليات ملتقى شباب فزان بمتنزه الكاف في تمنهنت

فعاليات ملتقى شباب فزان التي أقيمت بمتنزه الكاف في تمنهنت. (تصوير: رمضان كرنفودة)

اختتمت، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى شباب فزان التي استمرت على مدى ثلاثة أيام بمتنزه الكافة في منطقة تمنهنت ببلدية وادي البوانيس، وأشرفت على تنظيمه «مجموعة عمل فزان» تحت شعار «المحبة والسلام».

وقال المهندس محمد الهمالي، أحد المشرفين على تنظيم الملتقى لـ«بوابة الوسط»، إن فكرة تنظيم الملتقى جرى طرحها منذ عام، في محاولة لإبعاد شباب المنطقة الجنوبية عن الأمور السلبية، وتوعيتهم، ومحاولة إحداث تقارب بينهم من أجل تمكينهم من تطوير قدراتهم للتعامل مع الواقع بمسؤولية، مشيرًا إلى أنهم وجهوا الدعوة إلى قرابة 100 شاب وشابة من المنطقة الجنوبية للمشاركة في فعاليات الملتقى والجلوس في مكان واحد.

وأضاف مدير «مجموعة عمل فزان» الدكتور أحمد الحضيري، لـ«بوابة الوسط»، أن فعاليات الملتقى تضمنت عدة محاور نقاش عن التعايش السلمي، والتضليل الإعلامي، ودور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، وإرساء السلام، وكذلك دور المرأة في المجتمع، ومشاركتها السياسية من خلال الانتخابات المقبلة.

وتحدث عدد من الشباب المشاركين في الملتقى لـ«بوابة الوسط» عن فعالياته التي كانت فرصة للتعارف وتبادل الأفكار والآراء بينهم، معتبرين أن الملتقى كان «خطوة لجمع شتات فزان في مكان واحد».

وأضاف المتحدثون أن فعاليات الملتقى، التي استمرت ثلاث أيام، قاموا خلالها بممارسة الرياضة وتنظيم جلسات نقاش بين الشباب المشاركين حول القضايا العامة، آملين أن يحذو شباب المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية حذوهم بإقامة حدث مماثل.

و«مجموعة عمل فزان» هي فريق مدينة يعمل على إعداد دراسات وأبحاث حول المصالحة والاقتصاد في المنطقة الجنوبية.

فعاليات ملتقى شباب فزان التي أقيمت بمتنزه الكاف في تمنهنت. (تصوير: رمضان كرنفودة)

فعاليات ملتقى شباب فزان التي أقيمت بمتنزه الكاف في تمنهنت. (تصوير: رمضان كرنفودة)

فعاليات ملتقى شباب فزان التي أقيمت بمتنزه الكاف في تمنهنت. (تصوير: رمضان كرنفودة)

فعاليات ملتقى شباب فزان التي أقيمت بمتنزه الكاف في تمنهنت. (تصوير: رمضان كرنفودة)