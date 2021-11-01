بيع صقر بـ450 ألف دولار في طبرق

طائر الشاهين الذي يعرف محليًا بـ«أبحرية» (الإنترنت)

بيع بمدينة طبرق، مساء الأحد، صقر (أبحرية) مقابل 450 ألف دولار للرماك محمد السعداوي القطعاني.

وقال السعداوي في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» إن مجموعة من الصيادين تمكنوا من صيد طائر الشاهين، والذي يعرف محليًا بـ«أبحرية»، وهي أنثى الطرشون، وذلك بالقرب من بئر الدويدار جنوب مدينة طبرق.

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وأضاف السعداوي: «قمت بشرائها بـ مليونين و250 ألف دينار، (ما يعادل 450 ألف دولار)، وهذا السعر يعتبر الأول في الوطن العربي، بحكم أنني متابع لساحة الطيور بالخليج».

وتابع أن «مقاس الطائر وهو المقاس المطلوب 16*16، ووزنها 1250 جرامًا، ولون الريش من جهة الصدر أبيض؛ وهذا ما يميز الطائر».