سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية على أساس شهري (30 سبتمبر - 31 أكتوبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 10:28 مساء
سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية على أساس شهري (30 سبتمبر - 31 أكتوبر 2021).

استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية على أساس شهري، مقارنة بين سعري الصرف في 31 أكتوبر الجاري و30 سبتمبر الماضي، لكنه سجَّل ارتفاعًا بفارق 4 قروش بالسوق الموازية خلال الفترة نفسها.

وحافظ الدولار الأميركي على مستوى 4.55 د‫ينار اليوم الأحد، الذي سجله نهاية الشهر الماضي، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وفي حين انخفض اليورو بفارق قرش واحد مسجلًا 5.27 د‫ينار مقابل 5.28 دينار في 30 سبتمبر الماضي، قفز سعر صرف الجنيه الإسترليني بفارق 10 قروش، مسجلًا 6.23 دينار مقابل 6.13 دينار الشهر الماضي. 

وصعد الدينار التونسي اليوم بفارق قرش واحد، مسجلًا 1.61 د‫ينار ليبي مقابل 1.60 دينار ليبي 30 سبتمبر، وبالفارق نفسه صعد الدرهم الإماراتي إلى 1.24 دينار مقابل 1.23 دينار، فيما بقي الريال السعودي عند 1.21 دينار. وانخفضت الليرة التركية عند 0.47 د‫ينار مقابل 0.51 دينار الشهر الماضي بفارق 4 قروش، وصعد اليوان الصيني عند 0.71 د‫ينار مقابل 0.7 دينار، حسب المصرف المركزي. 

في السوق الموازية، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام العملة الليبية في السوق الموازية ليسجل 4.94 دينار، مقابل 4.90 دينار في 30 سبتمبر الماضي. وصعد اليورو إلى 5.60 دينار مقابل 5.56 دينار نهاية الشهر الماضي بفارق 4 قروش، والجنيه الإسترليني بفارق 5 قروش إلى 6.65 دينار مقابل 6.60 دينار.

وتراجعت الليرة التركية إلى 0.53 دينار مقابل 0.55 دينار ، وحافظ الدينار التونسي على مستوى 1.75 دينار في السوق الموازية. وعلى صعيد المعادن النفيسة، قفز سعر كسر الذهب (عيار 18) بفارق 11 قرشًا، مسجلًا 204 دنانير اليوم الأحد مقابل 193 دينارًا الشهر الماضي.

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