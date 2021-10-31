تونس تحتضن «مؤتمر متوسطي» للمساعدة في إعادة إعمار ليبيا

شعار المؤتمر المتوسطي الأول الذي ستستضيفه تونس غدا على مدى ثلاثة أيام. (الإنترنت)

تحتضن تونس بداية من الغد الإثنين وإلى غاية الأربعاء المقبل، المؤتمر المتوسطي الأول حول «دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة»، لتبادل التجارب والخبرات بين الدول المتوسطية في هذا المجال، والمساعدة في إعادة إعمار ليبيا وذلك تحت رعاية مجلس التخطيط الوطني.

وقال عضو اللجنة العليا للتنمية المستدامة بمجلس التخطيط الوطني الدكتور ياسين أبوسريوي، إن كل الدول المتوسطية مدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي سيُنظم بالتعاون مع دولة الجوار تونس، للاستفادة من خبرات المشاركين، ولا سيما تونس البلد المجاور والنقاش انطلاقًا من ستة محاور، أهمها التنمية المستدامة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتطوير المردود الاقتصادي لهذا المنوال التنموي، وركائز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والإصلاحات التشريعية في خدمة القطاع الخاص، والاستثمار في النظم الرقمية والمعلوماتية، وتحسين الخدمات المسداة للمواطن في خطط الاستثمار.

وأوضحت وكالة أفريقيا تونس للأنباء، اليوم الأحد، أن الدول المشاركة يجب أن تستغل هذه الندوة لتوفير الظروف الملائمة لرفع المؤشرات لديها، وخاصة في البلدان المغاربية في مجال التنمية المستدامة بعدما بقيت هذه المؤشرات ضعيفة منذ سنة 2015 التي شهدت انعقاد المؤتمر المغاربي حول التنمية المستدامة، واتخاذ قرار بتطويرها في البلدان المغاربية.

وكانت تونس احتضنت أيضًا من الفترة 26 إلى 28 أكتوبر الجاري قمة «بناء ليبيا الرقمية» بمبادرة من المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بدولة ليبيا والتي خرجت بعروض من البنك المركزي التونسي لنظيره الليبي تخص تفعيل المقاصة عبر الحدود المشتركة وتطوير آلية الدفع الإلكتروني.