وضع حجر أساس مركز طبي في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 11:10 مساء
وكيل وزارة الصحة يضع حجر أساس مركز السلام للعلاج الطبيعي في الزاوية، 30 أكتوبر 2021. (وزارة الصحة)

وضع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، السبت، حجر أساس مشروع إنشاء مركز «السلام» للعلاج الطبيعي، الذي يقام بمدينة الزاوية.

ويقدم المشروع، الذي سعت الوزارة منذ العام 2013 لافتتاحه، خدماته العلاجية إلى سكان المنطقة الغربية كافة، وفق تصريحات نقلتها صفحة الوزارة عبر موقع «فيسبوك» عن كوكو.

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وقال وكيل وزارة الصحة إن الوزارة نجحت أخيرًا في «تخصيص موقع للمشروع واستكمال الخرائط الإنشائية»، دون أن يذكر مزيد التفاصيل. 

إلى ذلك، تفقد الوكيل مركز علاج العقم بمدينة الزاوية المزمع افتتاحه قريبًا، رفقة مديري إدارات المشروعات والشؤون الطبية والصيدلة. وأكد أن وزارة الصحة ستعمل على توفير احتياجات المركز، ليتمكن من تقديم الخدمات العلاجية للسكان بالمنطقة الغربية.

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