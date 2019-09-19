وضع حجر أساس أول مركز جراحات في المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 12:42 مساء
إزاحة الستار عن حجر الأساس، 19 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

وضع الوكيل العام لوزارة الصحة، محمد هيثم عيسى، اليوم الخميس، حجر أساس مشروع أول مركز متخصص في مجال جراحات العظام والأوعية الدموية والجراحات العامة والتأهيل (علاج طبيعي) في المنطقة الغربية، إيذانا بتنفيذه في مدينة زوارة.

وقال مدير إدارة المشروعات، محمد العزومي، إن المدة المحددة لتنفيذ المشروع هي 9 أشهر، بسعة 40 سريرا، كما أن المركز مزود بغرف عمليات على مستوى عال من التجهيز وغرف عناية وقسم إسعاف متطور، حسب منشور لوزارة الصحة بحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي سياق متصل، أشار العزومي إلى أن الوزارة استأنفت صيانة وتطوير مستشفى زوارة المركزي تحت إشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، فضلا عن استئناف صيانة وتجهيز أقسام الإسعاف والطوارئ وغرف العمليات والعناية وقسم حديثي الولادة بمستشفى زوارة البحري.

يشار إلى أن الوكيل العام زار مدينة زوارة، أمس الأربعاء، يرافقه رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ومدير إدارة المشروعات ومدير مكتب الوكيل العام، محمود بن محمود.

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