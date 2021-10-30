«الكهرباء»: لا طرح أحمال في ليبيا اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 06:03 مساء
التجارب التشغيلية للوحدة البخارية السادسة بمحطة غرب طرابلس، 11 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عدم طرح أحمال في أجنحة الشبكة الثلاثة (الغربي والجنوبي والشرقي)، اليوم السبت.

وبذلك يعد اليوم السبت، هو اليوم 23 على التوالي، الذي لا يشهد طرحًا للأحمال منذ أن عادت الشركة إلى إعلان ساعات الطرح على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك مع بداية فصل الخريف وتقليل الأحمال الصيفية.

العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيًا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ

في 20 يوليو الماضي، توقَّع رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، أن يتم «إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ»، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «تسير بوتيرة جيدة»

كما توقَّع العبدلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» حينها، انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال «بداية من نوفمبر المقبل»، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يعبر إلتشي بثنائية فينيسيوس
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
قندهار.. «عاصمة القنب» المزدهرة بزراعة المخدر في ظل حكم طالبان
اقتصاد
انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» في القاهرة
ليبيا
عيب صناعة يجبر «تسلا» على سحب سيارتها
سيارات
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
بكين تغلق بعض دور السينما لاحتواء تفشي الجائحة
دولى
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
هيئة الرقابة الإدارية تكشف: مناصب لمتقاعدين وخسائر وقروض متعثرة في شركة ...
ليبيا
ملياردير روسي يدفع 500 مليون دولار غرامة للولايات المتحدة
اقتصاد
(فيديو) فيضانات هائلة تضرب بعض مدن الولايات المتحدة
دولى
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
«بلديتا الرجبان والقره بوللي» تؤكدان تمسكهما بإجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
البرهان: التكنوقراط سيقودون الحكومة الجديدة ولن نتدخل في اختيار الوزراء
دولى
تونس تفكك خلية لتنظيم «داعش» كانت «تخطط لشن هجمات»
عربى
إقامة مباريات فرق طرابلس في الدوري الممتاز على ملاعب محايدة
رياضة محلية
صحفي يروي معاناة سجين أميركي خلال إعدامه بالحقنة السامة
منوعات
بالصور .. سياح يروون شهاداتهم عن أول رحلة إلى ليبيا بعد انقطاع دام 10 سنوات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المعركة الأكبر للمتعافين من «كورونا»