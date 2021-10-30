المنقوش تبحث مع دي مايو متابعة مخرجات مؤتمر استقرار ليبيا

المنقوش ودي مايو. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بحثت متابعة مخرجات مؤتمر تحقيق الاستقرار في ليبيا الذي انعقد في 21 أكتوبر الجاري، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، الجمعة.

وأشارت الخارجية الإيطالية، في بيان إلى أن «الاتصال الهاتفي تطرّق إلى التعاون الثنائي بين البلدين»، مؤكدة «ملكية الليبيين لقضايا بلادهم أساسية لنجاح عملية الانتقال نحو الديمقراطية»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وانعقد في طرابلس الخميس قبل الماضي مؤتمر دولي لدعم استقرار ليبيا شاركت فيه حوالي ثلاثين دولة، هدف إلى تمتين المسار الانتقالي قبل انتخابات رئاسية مصيرية في ديسمبر. وتعهدت الحكومة الوحدة الوطنية في ختام المؤتمر بـ«اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة وخلق بيئة مناسبة لعقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر»، وفق ما قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال تلاوتها البيان النهائي الصادر عن المؤتمر.