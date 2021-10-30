المنقوش تبحث مع دي مايو متابعة مخرجات مؤتمر استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 12:07 مساء
المنقوش ودي مايو. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بحثت متابعة مخرجات مؤتمر تحقيق الاستقرار في ليبيا الذي انعقد في 21 أكتوبر الجاري، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، الجمعة.

وأشارت الخارجية الإيطالية، في بيان إلى أن «الاتصال الهاتفي تطرّق إلى التعاون الثنائي بين البلدين»، مؤكدة «ملكية الليبيين لقضايا بلادهم أساسية لنجاح عملية الانتقال نحو الديمقراطية»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

اقرأ ايضا: الرئيس الروماني: ندعم الاستقرار وعملية التحول الديمقراطي في ليبيا

وانعقد في طرابلس الخميس قبل الماضي مؤتمر دولي لدعم استقرار ليبيا شاركت فيه حوالي ثلاثين دولة، هدف إلى تمتين المسار الانتقالي قبل انتخابات رئاسية مصيرية في ديسمبر. وتعهدت الحكومة الوحدة الوطنية في ختام المؤتمر بـ«اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة وخلق بيئة مناسبة لعقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر»، وفق ما قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال تلاوتها البيان النهائي الصادر عن المؤتمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ملياردير روسي يدفع 500 مليون دولار غرامة للولايات المتحدة
اقتصاد
(فيديو) فيضانات هائلة تضرب بعض مدن الولايات المتحدة
دولى
البرهان: التكنوقراط سيقودون الحكومة الجديدة ولن نتدخل في اختيار الوزراء
دولى
تونس تفكك خلية لتنظيم «داعش» كانت «تخطط لشن هجمات»
عربى
إقامة مباريات فرق طرابلس في الدوري الممتاز على ملاعب محايدة
رياضة محلية
صحفي يروي معاناة سجين أميركي خلال إعدامه بالحقنة السامة
منوعات
بالصور .. سياح يروون شهاداتهم عن أول رحلة إلى ليبيا بعد انقطاع دام 10 سنوات
ليبيا
ندوة: «ليبيون يعيدون بناء ليبيا: أفضل الممارسات في الحكم المحلي»
فيديو
كاركاتير حليم - تخصيص مليار دينار آخر لمنحة الزواج وإعادة فتح المنظومة
كاريكاتير
مهمة جديدة لـ«ناسا» في مدار الأرض
علوم وتكنولوجيا
كل ما تريد معرفته عن استخدام الأسلحة في السينما
ثقافة وفن
توزيع صكوك «دعم الزواج» خلال اليومين المقبلين في سرت
ليبيا
«غرينبيس» تقترح منع الرحلات الجوية حين يكون لها بدائل بالقطار
علوم وتكنولوجيا
الأول من نوفمبر: انطلاق الدوري الممتاز في نسخته الـ «47»
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: أجواء ملبدة بالقلق مع بدء العد التنازلي للانتخابات
ليبيا
حمودة يوضح حقيقة اتهام الدبيبة تونس بالسيطرة على أموال ليبية
ليبيا
في العدد 310: خلافات مربكة داخل رئاسة الحكومة.. و«جلاد الزاوية» تحت طائلة ...
ليبيا
مجموعة «فيسبوك» تعلن تغيير اسمها إلى «ميتا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالتعاقد المباشر.. الحكومة تخصص 705 ملايين دينار لتوريد الحبوب والأعلاف