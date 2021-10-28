الدبيبة: الحكومة قررت إيلاء اهتمام خاص بمسلاتة

الدبيبة متحدثا إلى أهالي مسلاتة خلال زيارته للمدينة، الخميس 28 أكتوبر 2021. (لقطة من فيديو نشرته منصة حكومتنا)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أنه قرر إيلاء اهتمام خاص بمدينة مسلاتة التي وصفها بأنها «مهمشة» بسبب تردي الخدمات المقدمة من القطاعات العامة، واعدًا بتفعيل مستشفى مسلاتة العام لخدمة كامل المنطقة رغم أنه تحت التعاقد بعد استكمال تجهيز المستشفى قبل نهاية العام الجاري.

كما أعلن الدبيبة في كلمته إلى أهالي مسلاتة خلال زيارته إلى المدينة رفقة عدد من المسؤولين والوزراء، اليوم الخميس، تفعيل مشروع صيانة الصرف الصحي الذي تحتاجه المدينة بشكل عاجل للحفاظ على سلامة الأهالي والبيئة، معلنا كذلك حفر مجموعة من الآبار لتوفير مياه الشرب لسكان المدينة.

وفي ملف الكهرباء، قال الدبيبة إن الحكومة تعمل حاليا على حل المشاكل التي تواجه تنفيذ مشروع محطة كهرباء مسلاتة، واعدًا أيضًا باتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن بعد مناقشة الأمر مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء.