الدبيبة: زيادة مرتبات المعلمين ستصرف نهاية شهر أكتوبر الجاري

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن الزيادة المقررة لمرتبات المعلمين «ستصرف نهاية شهر أكتوبر الجاري»، وأن جدول توحيد مرتبات العاملين في القطاع العام «سينفذ بحلول ديسمبر القادم».

جاء ذلك خلال كلمته إلى أهالي مسلاتة خلال زيارته للمدينة، اليوم الخميس، رفقة عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة.

وقدم الدبيبة في كلمته التي تابعتها «بوابة الوسط» اعتذاره للمعلمين على التأخير في تنفيذ الزيادات وصرف مرتبات المعلمين، مشيرين إلى أن هناك بعض الإدارات عطلت تنفيذ القرار محتجين بمجموعة من الإجراءات.

وأضاف الدبيبة في كلمته أن جدول المرتبات الموحد للموظفين بالقطاع العام سينفذ «قبل شهر ديسمبر القادم».