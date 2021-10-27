وزير الرياضة: مجموعة مسلحة اقتحمت مقر الوزارة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 08:02 مساء
عبدالشفيع الجويفي. (صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك)

أعلن وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، اليوم الأربعاء، «اقتحام مجموعة مسلحة مقر الوزارة في العاصمة طرابلس، والاعتداء على العاملين».

وقال الجويفي، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إن «مجموعة خارجة عن القانون اقتحمت مقر وزارة الرياضة في مدينة طرابلس أثناء ساعات الدوام، واعتدوا على العاملين المتواجدين وترويعهم».

وفيما دان الوزير بـ«أشد العبارات» هذا التصرف، طالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الحادثة وملاحقة مرتكبيها.

- الرقابة الإدارية تطلب التحقيق في «الاعتداء على مقرها» وتحيل مذكرة بالخصوص إلى «دفاع الوفاق»
- الناطقة باسم «الرئاسي» تعلق على اقتحام فندق «كورنثيا» في طرابلس

كما قال الناطق باسم وزارة الرياضة، ربيع خليفة، إن «قوة مجهولة الهوية اقتحمت مقر وزارة الرياضة بمدينة طرابلس بقوة السلاح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ماتيوس» يوضح أسباب تراجع فرص محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية
رياضة عالمية
اتحاد الكرة الليبي: 10000 دولار لنادي الدوري الممتاز و5000 للدرجة الأولى
رياضة محلية
السايح يناقش مع «شؤون المرأة» بالنواب آليات توعية «ربة البيت» بالمشاركة ...
ليبيا
بعد جدل سنوات.. أميرة يابانية تتزوج من عامة الشعب
منوعات
واشنطن تعرب عن «قلق عميق» إزاء بناء مساكن استيطانية إسرائيلية جديدة في الضفة ...
دولى
جدول مواجهات فرق المجموعة الثانية بالدوري الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
تعرف على مواجهات فرق المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
شاهد على قناة «الوسط».. مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو...
دولى
فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
ليبيا
تغير المناخ وتدخل البشر يهددان المحمية الطبيعية الأشهر في ليبيا (صور)
علوم وتكنولوجيا
سكانها 4 ملايين.. إغلاق تام بمدينة لانتشو الصينية
دولى
مجلس الأمن يفرض عقوبات على أسامة الكوني.. وواشنطن «تشيد» بالقرار
ليبيا
واشنطن تعلق مساعدة مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار وتحض على إعادة السلطة ...
دولى
من الظل إلى المنصب الأول.. عبد الفتاح البرهان العسكري الذي يقود السودان
دولى
مجلس النواب يعدل سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 عاما بدلا عن 40
ليبيا
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يمكن قيادة السيارات الكهربائية تحت المطر؟