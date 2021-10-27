وزير الرياضة: مجموعة مسلحة اقتحمت مقر الوزارة في طرابلس

عبدالشفيع الجويفي. (صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك)

أعلن وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، اليوم الأربعاء، «اقتحام مجموعة مسلحة مقر الوزارة في العاصمة طرابلس، والاعتداء على العاملين».

وقال الجويفي، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إن «مجموعة خارجة عن القانون اقتحمت مقر وزارة الرياضة في مدينة طرابلس أثناء ساعات الدوام، واعتدوا على العاملين المتواجدين وترويعهم».

وفيما دان الوزير بـ«أشد العبارات» هذا التصرف، طالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الحادثة وملاحقة مرتكبيها.

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كما قال الناطق باسم وزارة الرياضة، ربيع خليفة، إن «قوة مجهولة الهوية اقتحمت مقر وزارة الرياضة بمدينة طرابلس بقوة السلاح».