وزير الداخلية يبحث مع نائب المبعوث الأممي سبل دعم ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية

وزير الداخلية خالد مازن خلال لقاء مع نائب المبعوث الأممي في ليبيا ريتو سيدهارت، 26 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، مع المساعد الخاص للمنسق المقيم، نائب المبعوث الأممي في ليبيا ريتو سيدهارت، آليات التعاون بين الوزارة والبعثة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسُبل تذليل العقبات التي تواجه الدولة الليبية في هذا الملف.

وناقش الاجتماع الذي عُقِد أمس الثلاثاء، وحضره نائب الممثل الخاص لـ«يونيسيف» في ليبيا خلدون شاكور، ومسؤول التواصل بالمنظمة الدولية للهجرة IOM، كمال الشريف، المشكلات المترتبة على هذا الملف محليًا وإقليميًا ودوليًا، وفق بيان للوزارة الثلاثاء.

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كما ناقش اللقاء، آليات مساعدة ليبيا باعتبارها دولة عبور للمهاجرين وليست المقصد، خاصة أن «هذه الظاهرة تشكل تحديًا لدول البحر الأبيض المتوسط كافة».

وتناول الاجتماع، مناقشة عدد من القضايا والمواضيع الأمنية الأخرى، وآفاق التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والبعثة الأممية.

وزير الداخلية خالد مازن خلال لقاء مع نائب المبعوث الأممي في ليبيا ريتو سيدهارت، 26 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

وزير الداخلية خالد مازن خلال لقاء مع نائب المبعوث الأممي في ليبيا ريتو سيدهارت، 26 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)