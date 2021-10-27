ارتفاع الدولار والإسترليني واستقرار اليورو في السوق الرسمية

مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي، أمام العملة الليبية اليوم الأربعاء، في السوق الرسمية، ليسجل 4.55 دينار مقابل 4.54 دينار، سجله أمس.

وفيما استقر سعر صرف اليورو عند 5.27 دينار، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني قرشا ليسجل 6.26 دينار، مقابل 6.25 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي

كذلك استقرت الليرة التركية عند 0.47 دينار، وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.71 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند مستوى 1.21 دينار، والدرهم الإماراتي 1.23 دينار، فيما ارتفع الدينار التونسي ليسجل 1.61 دينار مقابل 1.6 دينار سجلها أمس.