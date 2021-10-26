دخول 38 حالة إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 02:57 مساء
عناصر من فرق الرصد والتقصي لمجابهة «كورونا» في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، دخول 38 حالة إصابة بفيروس كورونا، لمراكز العزل خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى خروج 19 حالة من مراكز العزل في الفترة نفسها، مؤكدة أن عدد الحالات الموجودة بالعناية الفائقة حالياً يصل إلى 181 حالة.

وأوضحت أن أكبر عدد من المصابين الذين دخلوا مراكز العزل في المنطقة الشرقية بواقع 24 حالة، وكذلك عدد الموجودين في العناية الفائقة من المنطقة ذاتها بواقع 105 حالات.

- تسجيل 651 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا و5 وفيات

وبلغ عدد المطعَّمين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مليونًا و503 آلاف و938 شخصًا، بينما بلغ عدد المطعَّمين بالجرعة الثانية من اللقاح، 379 ألفًا و932 شخصًا.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 651 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين، و1291 حالة شفاء و5 وفيات.

وقال المركز إن مختبراته تسلمت أمس 5188 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها سلبية 4537 منها، فيما تأكدت إصابة 651 حالة بنسبة حالات موجبة 12.5%، منها 182 حالة حرجة.

وبذلك ارتفع عدد إصابات «كورونا» في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 354 ألفاً و866 حالة، منها 59 ألفًا و49 حالة نشطة، فيما سجلت 290 ألفًا و784 حالة تعافٍ، و5033 وفاة.

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