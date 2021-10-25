القنصل الإيطالي يبحث مشروعات التنمية في أجدابيا

عميد وأعضاء في المجلس البلدي في أجدابيا مع القنصل الإيطالي كارلوس باتوري، 24 أكتوبر 2021. (فيسبوك)

بحث عميد وأعضاء في المجلس البلدي في أجدابيا مع القنصل الإيطالي كارلوس باتوري المشاريع والاستثمارات المستقبلية والوقوف على أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه عملية تنفيذها أو استكمالها.

والتقى عميد البلدية المبروك اقحيزان وأعضاء المجلس المهندس سعيد بوحلوم ومحمد بوسهل، والمستشار القانوني للبلدية مفتاح عبدالخالق مع الدبلوماسي الإيطالي في قاعة الاجتماعات بالبلدية، وفق مكتب الإعلام بالبلدية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «من أجل مدّ جسر التعاون الدولي بين البلدية والقنصلية الإيطالية في بنغازي والمنظمة الدولية للهجرة غير الشرعية».

وجرى خلال الزيارة افتتاح عدد من الأقسام الطبية في مستشفى الشهيد أمحمد المقريف التعليمي المركزي أجدابيا بحضور مدير المستشفى فتحي الحرنة وعدد من مسؤولي الأقسام والإدارات بالمستشفى بعد استكمال عملية الصيانة وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة.

عميد وأعضاء في المجلس البلدي في أجدابيا مع القنصل الإيطالي كارلوس باتوري، 24 أكتوبر 2021. (فيسبوك)

عميد وأعضاء في المجلس البلدي في أجدابيا مع القنصل الإيطالي كارلوس باتوري، 24 أكتوبر 2021. (فيسبوك)