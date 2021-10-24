المشري يؤكد لـ«عون» أهمية أن «يسود الانسجام والتوافق» داخل قطاع النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 02:31 مساء
خالد المشري مع محمد عون, 24 أكتوبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، «أهمية أن يسود الانسجام والتوافق» داخل قطاع النفط والغاز.

جاء ذلك خلال لقاء المشري، اليوم الأحد، في مقر المجلس بطرابلس، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وتناول اللقاء ما يشهده قطاع النفط من «تحسن واضح في مستوى الإنتاج والإيرادات»، وناقش أهمية القطاع لكل الليبيين، باعتباره مصدر الدخل الأساسي للدولة الليبية.

- للمرة الثانية.. عون يوقف صنع الله عن العمل ويحيله إلى التحقيق الإداري

وبحسب البيان، شدَّد اللقاء على «ضرورة النأي بالقطاع عن أية صراعات ونزاعات سياسية أو مسلحة».

وأبدى المشري، استعداد المجلس لتقديم المساعدات المطلوبة للدفع بعجلة الإنتاج والرفع من كفاءة العمل.

والإثنين الماضي، أوقف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله عن العمل، وقرَّر إحالته إلى التحقيق الإداري، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، وفق منشور متداول على «فيسبوك».

وأفاد المنشور بأن وزير النفط استند في قرار الإحالة إلى ارتكاب صنع الله أربع مخالفات، أولها: «عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق من وزير النفط والغاز عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية، وعدم تقديم التقرير اللازم بشأن مهام داخلية».

أما المخالفة الثانية، وفق المنشور، فتتمثل في «عدم التقيد بالتسلسل الإداري في المخاطبات الإدارية بالتجاوز لتنظيم الجهاز الإداري المعتمد لوزارة النفط والغاز»، ثم ثالثًا «الامتناع عن نقل تبعية الإدارات السيادية (إدارة التفتيش والقياس - إدارة محاسبة الشركات - إدارة التعاون الدولي إلى وزارة النفط والغاز».

ونسب الوزير عون مخالفة رابعة لصنع الله تتمثل في «تكليف أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بمخالفة التشريعات المنظمة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط».

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