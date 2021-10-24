السايح: ننتظر تشكيل لجان طبية من وزارة الصحة للمترشحين للرئاسة

رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن المفوضية تنتظر تشكيل لجان طبية من قبل وزارة الصحة لإعطاء الإجازة الطبية للمترشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، الأحد، «بمجرد تشكيل هذه اللجان من وزارة الصحة سننظر مباشرة في فتح باب الترشح للانتخابات النيابية والرئاسية »، مشيرًا إلى «تزامن بين تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وأوضح السايح أن «خطة المفوضية تقضي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن»، وذلك في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل. وأضاف: «اعتمدت هذه الخطة على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يُحدد موعد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح قُدِّم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره».

وأشار إلى أن « الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تتزامن مع الانتخابات النيابية ويوم الاقتراع يحدد بناءً على مقترح من المفوضية يحال إلى مجلس النواب لإقراره، وسيعلن مجلس المفوضية نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما».