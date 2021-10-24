«الداخلية» تكشف ملابسات جريمة قتل بالحي الدبلوماسي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 أكتوبر 2021, 01:31 صباحا
المتهم بقتل مواطن بالحي الدبلوماسي، 23 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، السبت، القبض على متهم بقتل مواطن داخل شقة بمنطقة الحي الدبلوماسي بالعاصمة طرابلس.

وفقد الاتصال بالمواطن مؤيد منصف أبو القاسم بتاريخ الثالث من أكتوبر الجاري، وعثر عليه مقتولًا داخل شقة بمنطقة الحي الدبلوماسي بعدها بيومين؛ إثر تعرضه لعدة طعنات بواسطة أداة حادة، ولف جثته داخل نايلون خاص بالصوبات الزراعية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وقالت الوزارة إن أعضاء التحري باشروا جمع المعلومات والتحري عن صاحب الشقة التي وجدت بها الجثة، بالتعاون والتنسيق مع أعضاء وحدة تقنية المعلومات في مكتب النائب العام وتم جلب المدعو (ه. ف. س) مواليد 1988 ‏من قبل اعضاء مكتب النائب العام والاستدلال معه داخل مكتب معلومات المتابعة الأمنية.

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم اعترف بقتل المجني عليه في داخل شقته بعد استدراجه إليها مستخدما سكين وحبل ومسدس تركي ونايلون. وأثناء استدراجه للشقة اشهر المتهم مسدسه في وجه المجني عليه وقيده بحبل وانهال عليه طعنًا بالسكين وأرداه قتيلًا، ثم لف جثته بواسطة النايلون، وتركها داخل الشقة.

‏وقال المتهم إنه نفذ جريمته لخلاف مع المجني عليه «حسب ما هو مبين بالأوراق»، لتتخذ الإجراءات القانونية حياله وتتم إحالته رفقة أوراق المحضر وأمر توقيفه إلى مكتب النائب العام بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

جثة المواطن ملفوفة داخل نايلون.
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